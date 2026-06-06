INPROJUY: «Pie a tierra», una experiencia que fortalece la inclusión y el trabajo interinstitucional

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy llevó adelante la jornada recreativa y terapéutica con más de 20 niños y niñas.

Con el objetivo de fortalecer la articulación entre instituciones y promover espacios de inclusión, convivencia, bienestar y desarrollo integral, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) llevó adelante la jornada recreativa y terapéutica denominada «Pie a tierra: una experiencia transformadora», una iniciativa realizada en conjunto con DINNEC “Estimulación Temprana Cognitiva y del Lenguaje” y la Fundación Jujeña de Equinoterapia.

La actividad se desarrolló en el predio El Algarrobal y reunió a más de 20 niños y niñas que asisten a DINNEC, junto a sus familias y profesionales de ambas instituciones, quienes compartieron una tarde diferente en contacto con los caballos y la naturaleza.

En el marco de su política de responsabilidad social y compromiso con la comunidad, INPROJUY impulsó esta propuesta destinada a generar experiencias significativas, promoviendo entornos accesibles, recreativos y terapéuticos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Durante la jornada, los participantes formaron parte de diversas dinámicas guiadas por los equipos profesionales de la Fundación Jujeña de Equinoterapia y de DINNEC. Las actividades estuvieron orientadas a estimular aspectos emocionales, cognitivos y sensoriales, aprovechando los beneficios que brinda el vínculo con los equinos y el entorno natural.

Encuentro interinstitucional

La directora de DINNEC, Gabriela Marino, celebró este primer encuentro interinstitucional y destacó el valor de la experiencia para los niños y sus familias.

«Este tipo de actividades representan una oportunidad muy enriquecedora para nuestros niños. Poder compartir una jornada en un entorno natural, seguro y estimulante genera beneficios que impactan positivamente en su desarrollo y en el bienestar de las familias», expresó.

Por su parte, la presidente de la Fundación Jujeña de Equinoterapia, Josefina Pardo de Figueroa, remarcó la importancia de continuar generando espacios accesibles e inclusivos y agradeció el acompañamiento de INPROJUY para concretar esta iniciativa.

La jornada culminó con un emotivo cierre, donde el Instituto Provincial de Juegos de Azar ofreció una merienda saludable para los niños y sus familias. Además, se realizó la entrega de certificados de participación como reconocimiento a la valentía, el entusiasmo y el compromiso demostrado por cada uno de los participantes durante la actividad.

Desde INPROJUY destacaron que esta experiencia reafirma la importancia del trabajo conjunto entre organizaciones que comparten objetivos comunes vinculados a la inclusión, la convivencia y el desarrollo humano.