Inicia la campaña de vacunación antirrábica en San Salvador de Jujuy

En el marco de las políticas municipales de control sanitario y prevención de enfermedades zoonóticas, la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy comunicó el despliegue de sus operativos territoriales para la semana del 8 al 12 de junio. Estas jornadas tienen como objetivo principal garantizar la cobertura de vacunación antirrábica y facilitar el registro formal de animales domésticos, promoviendo así un entorno urbano seguro para toda la comunidad.

Las unidades móviles y el equipo técnico profesional atenderán al público bajo el siguiente esquema:

* Lunes 08: Avda. Fuerza Aérea y Comodoro de la Colina (B° Calsina).

* Martes 09: Avda. Fuerza Aérea N° 1102 (B° Éxodo Jujeño).

* Miércoles 10: Mza 3, Lote 6, Calle Río Blanco (B° Bajo Éxodo).

* Jueves 11: Avda. Tte. Farías y Comodoro de la Colina – Espacio Verde (281 Viviendas).

* Viernes 12: CPV Santa Ana, Capitán Krauss y Comodoro de la Colina (200 Viviendas).

Horarios de atención serán:

* Turno mañana: 10:00 a 13:00 hs.

* Turno tarde: 15:00 a 18:00 hs.

La Municipalidad recuerda a los propietarios asistir con las medidas de seguridad correspondientes para sus mascotas (correa y/o bozal) y subraya la importancia de estas acciones preventivas para el bienestar integral de la salud pública local.