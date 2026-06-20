Sadir presidió los actos por el Día de la Bandera y anunció obras estratégicas para La Quiaca

El gobernador encabezó el acto central por el 20 de junio y confirmó la construcción de una nueva terminal de ómnibus y el próximo inicio de la obra de la Zona Franca.

El gobernador Carlos Sadir presidió en La Quiaca los actos centrales por el 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano y el Día de la Bandera Nacional. Lo acompañaron el intendente Dante Velázquez; el alcalde de Villazón, Roger Sosa; funcionarios del Poder Ejecutivo; legisladores; comisionados municipales; autoridades del Ejército Argentino y de las fuerzas de seguridad, entre otros.

La jornada comenzó con el tradicional Tedéum en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, presidido por el párroco Adrián Rodríguez Salas. Posteriormente, las autoridades participaron del izamiento de la Bandera Nacional en la plaza Independencia, colocaron una ofrenda floral al pie del monumento al General Manuel Belgrano y rindieron homenaje con la entonación del Himno Nacional Argentino y un toque de silencio.

Más tarde, el gobernador pasó revista a las tropas del Grupo de Artillería de Montaña 5 y encabezó el acto central, durante el cual tomó la promesa de lealtad a la Bandera a alumnos de cuarto grado de escuelas primarias, mientras que el jefe de la unidad militar, Coronel Javier Rojas, tomó juramento de fidelidad a efectivos del Ejército Argentino. La ceremonia concluyó con el tradicional desfile cívico-militar, encabezado por veteranos de la Guerra de Malvinas.

Infraestructura para La Quiaca

En ese marco, Sadir anunció importantes avances en materia de infraestructura para la ciudad. Junto al intendente Dante Velázquez confirmó que La Quiaca contará con una nueva terminal de ómnibus, una obra que se desarrollará sobre avenida Paraguay, y anticipó la próxima firma del contrato que permitirá iniciar la construcción de la Zona Franca.

«Venimos trabajando junto al intendente y hoy podemos anunciar que La Quiaca va a tener una nueva terminal. Además, está próxima la firma del contrato para iniciar la obra de la Zona Franca. Son dos proyectos muy importantes para la ciudad y toda su zona de influencia», destacó el mandatario.

Sadir también remarcó el significado de realizar los actos centrales del Día de la Bandera en la ciudad fronteriza y destacó el valor histórico de la región para la construcción de la Nación.

«Es un hecho histórico. Fue muy emocionante tomar la promesa a los alumnos y compartir esta jornada con tantos vecinos, comunidades y soldados. Jujuy es donde nació la Patria y este lugar tiene un enorme valor histórico para todos los argentinos», expresó.

Asimismo, el gobernador puso en valor el crecimiento que experimenta La Quiaca y sostuvo que las obras anunciadas se suman a otras iniciativas que fortalecen el desarrollo de la ciudad y de toda la región puneña.

Por su parte, el intendente Dante Velázquez celebró los anuncios realizados y afirmó que «son muy buenas novedades para La Quiaca», al tiempo que invitó a vecinos y visitantes a participar de las actividades organizadas durante la jornada patria.