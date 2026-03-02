Más de 35 mil espectadores disfrutaron de los «Corsos sampedreños» el fin de semana

Los mejores corsos del norte, están en San Pedro de Jujuy, por eso, otra vez el circuito durante el fin de semana estuvo colmado por los más de 35 mil espectadores que dijeron presentes bajo la organización de la Municipalidad.

El grupo A y B respectivamente brillaron en sus presentaciones con esa diversidad cultural que los caracteriza, porque los distintos rubros de comparsas, desde los grupos de sayas hasta las indígenas, pin pin, folclóricas, artísticas, y se llevaron todos los aplausos.

Como ya se había anunciado, se realizó nuevamente circuito invertido, algo que se decidió con el fin de ser más equitativos “no solamente para la gente sino para los emprendedores, para los gastronómicos, vendedores, para todos porque primero se llena dónde comienza y queda para el ultimo la parte final y de esta manera se establece un nivel equitativo para todos”, apuntó Norma Massa.

La subsecretaria de Cultura, Turismo, reconoció que el nivel de cada edición es mucho más elevado “de a poco se va logrando esa semillita de profesionalización, se aprecia un espectáculo limpio en el cual a través de las cámaras inclusive se puede apreciar y eso es muy bueno porque a los corsos de San Pedro se los pueden ver en distintos puntos del país y el mundo”, opinó.

Ponderó el trabajo arduo de todos de manera conjunta, desde el municipio con las distintas parras, los integrantes de la COMECOR, como así también las comparsas, los artistas que son ellos los principales protagonistas de cada jornada. El próximo viernes será el cierre con la última noche que se recupera luego de haberse postergado por lluvia, para la ocasión, otra vez se espera un circuito colmado de espectadores.