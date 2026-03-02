Experto israelí pide “tomar precauciones en todo el mundo” por posibles ataques terroristas de Irán

Ariel Kacowicz, profesor de la Universidad de Jerusalén, advirtió que “el régimen de Teherán no cayó” pese a los bombardeos

El experto en temas de paz de la Universidad de Jerusalén, Ariel Kacowicz, afirmó este lunes que “hay que tomar precauciones en todo el mundo» porque Irán puede tomar represalias por los bombardeos de Estados Unidos e Israel «a partir de ataques terroristas”.

Kacowicz, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, advirtió que, pese a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, “el régimen no cayó y no está claro si el objetivo es que se caiga” y dijo que se debe ser “prudente” para analizar la evolución del conflicto.

En diálogo telefónico con Radio Rivadavia desde Jerusalén, Kacowicz calificó la operación militar del sábado último como “una sorpresa táctica increíble que los iraníes no esperaban”, y “una operación brillante en términos de inteligencia”.

“En Israel hay muchos que están eufóricos, pero yo prefiero ser prudente, porque si el objetivo es neutralizar a Irán, desarmar la cuestión nuclear y la cuestión balística y de misiles es una cosa, pero cambiar el régimen es más complicado y debe tomarse con cautela”, aseguró.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, para el especialista los intereses de Estados Unidos y los de Israel no son los mismos, ya que el presidente Donald Trump no habla de cambio de régimen, sino que viene a ayudar al pueblo de Irán para que tome las riendas”.

Señaló como ejemplo que el líder de la transición en Teherán, Ali Larijani, “desmintió lo que dijo Trump, de que ya hay contactos y que los iraníes quieren hablar” con la administración de Washington.

“Históricamente Estados Unidos no ha sido muy bueno en el tema de cambiar un régimen”, dijo y comparó lo que sucede hoy en Irán con “lo que ocurrió hace 23 años cuando el presidente George Bush invadió Irak, depusieron a Sadam Housein pero después surgió Isis que es peor”, subrayó.

Kacowicz aseguró que “para los israelíes no hay diferencias entre moderados y halcones, todos quieren que el régimen caiga porque es atroz, especialmente hacia la población iraní”, y recordó que en las revuelas populares de enero último “masacraron entre 10.000 y 20.000 personas”.

