Con más inversión educativa, inician las clases del ciclo lectivo 2026 en Jujuy

Las clases del ciclo lectivo 2026 inician este lunes 2 de marzo en toda la provincia. Con inversión en infraestructura, paritarias anticipadas y políticas para asegurar trayectorias continuas y de calidad, el Gobierno de Jujuy ratifica su compromiso con la educación pública.

Educación como política pública en Jujuy

«Fortalecimos la educación pública priorizando la alfabetización, la inclusión, la refacción de escuelas y la contención de nuestros docentes. Vamos a avanzar en la desburocratización de este sistema que es muy grande. Ese es el desafío de este año», remarcó el gobernador Carlos Sadir en el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy.

«En cuanto a infraestructura y bienestar escolar, inauguramos 10 nuevas escuelas y refaccionamos a estrenar 9 en 2025. Este año ya están en refacción 27 establecimientos, y tenemos previstas obras de ampliación y refacción en 15 escuelas más. También, planificamos la refacción y construcción de 11 nuevos edificios para sustituir viejas instalaciones», destacó.

«Además, realizamos mantenimiento preventivo en 500 escuelas. En conectividad, instalamos red de internet en 189 instituciones; hoy el 85% de las escuelas rurales ya posee conexión de alta velocidad. Además, entregamos computadoras e impresoras a docentes de distintas áreas de educación», detalló.

El gobernador destacó que «la Ciudad de las Artes ya es una realidad, un nuevo espacio con más de 1.244 estudiantes de diferentes carreras. La Escuela de Arte N°1 «Medardo Pantoja», la Escuela de Danzas «Norma Fontenla», la Escuela de Teatro «Tito Guerra», el Profesorado de Artes del Instituto de Educación Superior N°4 y la Escuela de Cine ENERC tienen su edificio propio, moderno y adecuado a sus orientaciones».

Por otra parte dijo que este 2026 fue posible «empezar el año lectivo con el Listado Único de Orden de Mérito publicado antes de la vuelta a clases para todos los docentes estén asignados lo antes posible y que los alumnos no pierdan clases por falta de profesores».

El Gobierno de Jujuy, además, generó mesas técnicas y paritarias en la previa del inicio del ciclo lectivo, con el objetivo de garantizar las condiciones óptimas para el dictado de las clases. A esto se suma la decisión de sostener la estabilidad docente y asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes de la provincia.