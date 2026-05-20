Jujuy refuerza su promoción turística en Paraguay para atraer más visitantes

El secretario Diego Valdecantos encabezó esta acción de promoción turística ante operadores locales para captar un mercado clave con el respaldo de la conectividad aérea.

La provincia de Jujuy consolidó una destacada participación en el Visit Argentina Workshop, un encuentro clave donde desplegó su oferta y reforzó las acciones de promoción turística e internacionales. Ante agencias y operadores de Asunción, la delegación norteña posicionó sus atractivos culturales y de naturaleza en un mercado vecino estratégico.

La jornada, organizada por el INPROTUR en la sede de la Embajada Argentina en Paraguay, se convirtió en el epicentro del trade regional. El evento apuntó directo a potenciar la llegada de viajeros mediante herramientas de comercialización activa.

Alianza federal y el impacto de la promoción turística en la región

El bloque de trabajo comenzó con las palabras de bienvenida del Embajador argentino Guillermo Nielsen y contó con la distinguida presencia del ministro de Turismo paraguayo, Jacinto Santa María Ammatuna. Jujuy formó parte de una comitiva federal que integraron también Corrientes, Neuquén, Formosa, Tierra del Fuego y el municipio de General Pueyrredon.

A nivel corporativo, un sólido grupo de 15 empresas argentinas —entre operadores y prestigiosos hoteles— articuló mesas de negocio para concretar futuras alianzas comerciales.

Al respecto, el secretario de Turismo y Cultura de Jujuy, Diego Valdecantos, destacó el valor del encuentro: «Paraguay es un mercado emisor en constante alza. Vinimos a mostrar que nuestra provincia es cultura viva, gastronomía y paisajes únicos. En este sentido, el trabajo con Aerolíneas Argentinas y Paranair es fundamental, ya que una conectividad aérea sólida y competitiva nos pone a un vuelo de distancia y nos consolida como la gran puerta de entrada internacional al noroeste de nuestro país «.

Las presentaciones de Martín Loperena (Gerente Comercial de Aerolíneas Argentinas) y Carlos Arrúa (Gerente Comercial de Paranair) detallaron las frecuencias y estrategias tarifarias vigentes que unen de forma directa e indirecta a ambos países. Facilitar el acceso es el eje central para alimentar la alta demanda hacia los destinos nacionales.

Con esta exitosa participación, Jujuy sigue consolidando su proyección internacional, apostando al trabajo en equipo entre las provincias, la Nación y el sector privado para sostener su crecimiento sostenido en la región.