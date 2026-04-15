Más de 150 atletas participaron del “Triatlón por Jujuy” en La Ciénaga

Organizado por el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, se desarrolló la prueba con más de 150 triatletas de Jujuy en el marco del programa “Desafío TTT”.

El deporte en la provincia sigue creciendo, en cantidad y calidad. El último domingo, más de 150 competidores le dieron brillo al «Triatlón por Jujuy» en la zona del dique La Ciénaga, en el marco del programa “Desafío TTT”.

A cargo de la Secretaría de Deportes, el programa contempla tres disciplinas: trekking, trail y triatlón, recorriendo la geografía jujeña y aprovechando cada uno de los escenarios naturales que posee la provincia.

Durante la jornada, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, respaldó “a todo el equipo de la Secretaría de Deportes por el gran trabajo que vienen desarrollando”, y ponderó el trabajo articulado con “Defensa Civil, SAME, Policía de la Provincia, Bomberos, el municipio de El Carmen, y la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques”.

El funcionario destacó que “la gente tiene que saber que hay todo un esquema del Gobierno de Jujuy, con distintas áreas colaborando para que nuestros deportistas puedan participar tranquilos y resguardados”.

Asimismo, remarcó que “Jujuy debe ser la provincia con mayor nivel deportivo, en todas las disciplinas, y este es uno de los ejemplos más lindos, gracias al trabajo que viene desarrollando el equipo de la Secretaría”.

En ese sentido, señaló que el impulso al deporte responde a una decisión política del gobernador Carlos Sadir, “de darle al deporte lo que se merece y lo que significa para toda la sociedad, brindando más oportunidades para nuestros hijos y jóvenes”.

Durante el triatlón, los competidores fueron divididos en distintas categorías. La distancia sprint fue individual y por posta, con un recorrido de 700 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo. En tanto, la modalidad súper sprint incluyó 350 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de pedestrismo.

Luego de la jornada, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, agradeció la presencia de los atletas, autoridades, equipo de guardavidas e invitados que acompañaron el evento.

Resultados del «Triatlón por Jujuy»

Súper sprint (bici de ruta)

-Mayores A: 1° Juan Pérez Reinoso

-Damas: 1° Brenda Pantoja

-Mayores B: 1° Gustavo Fiad

-Mayores C: 1° Víctor Espinosa; 2° Sebastián Nieva

-Damas: 1° Cecilia Coca

-Mayores D: 1° Ariel Benítez

-Juveniles: 1° Facundo Cruz

Súper sprint (MTB)

-Mayores A: 1° David Armella; 2° Gastón Canavides; 3° Luca Flores

-Damas: 1° Sofía Flores

-Mayores B: 1° Miguel Montenegro

-Damas: 1° Bárbara Bernard; 2° Romina Mamani; 3° Guadalupe Humeres

-Mayores C: 1° Ulises Ríos

-Mayores D: 1° Gustavo Rondón

-Damas: 1° Ana Soruco; 2° Laura Villafañe

Sprint individual (MTB)

-Mayores A: 1° Nicolás Tolaba; 2° Javier Anaquín

-Damas: 1° Araceli Moya; 2° Florencia Salas

-Mayores B: 1° Marco Garzón; 2° Cristian Mendoza; 3° Rodrigo Basualdo

-Damas: 1° Damaris Domínguez

-Mayores C: 1° Nicolás Quiñones; 2° Damián Pérez; 3° Martín Flores

-Damas: 1° Estela Sánchez

-Juveniles: 1° Matías Ortiz

-Mayores E: 1° Jesús Ávila

Posta mixta

-Categoría 180: 1° Sánchez–Nuñez–Vargas; 2° Arjona–Gutiérrez–Urbina

-Categoría 121–150: 1° Vercellone–Vilte–Garzón; 2° Mamani–Balangero–Arjona

-Categoría 91–120: 1° Villena–Calizaya–Calisaya; 2° Vega–Miranda Arze

-Categoría 71–90: 1° Alejo–Cortez–Ramos; 2° Cruz–Lizarraga–González

Sprint (bici de ruta)

-Mayores A: 1° Valentín Sánchez Segura; 2° Lucio López

-Damas: 1° Mara Pachao

-Juveniles: 1° Giovanni Guerrero

-Mayores B: 1° Gastón Plasencio; 2° Pablo Gauto; 3° Diego Granda

-Damas: 1° Soledad Macina; 2° Agustina Giordano; 3° Guillermo Ponce de León

-Mayores C: 1° Rodrigo Burgos; 2° Carlos Suárez; 3° Martín Coloccini

-Damas: 1° Antonela Agostini

-Mayores D: 1° Víctor Serrudo; 2° Luis Gius; 3° Antonio Ferreyra

-Mayores E: 1° Gustavo Iriarte; 2° Ernesto Sadir