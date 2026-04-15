Presentan líneas de financiamiento para fortalecer al sector turístico privado

Nuevas líneas de financiamiento turístico pensadas para acompañar a prestadores y emprendedores que buscan invertir, ampliar servicios o mejorar su propuesta.

En el Cabildo se habló sobre financiamiento turístico durante la II Jornada de Difusión de Líneas de Financiamiento para el Sector Turístico, espacio que reunió a actores del sector privado con entidades financieras y organismos públicos.

Durante el encuentro, los prestadores pudieron conocer alternativas disponibles, condiciones de acceso y requisitos, además de plantear dudas y necesidades en un intercambio directo con las instituciones sobre financiamiento turístico.

Participaron entidades como BBVA, Banco Macro, Banco Patagonia y Banco Nación, junto a Naranja X, el Consejo de la Microempresa y el Consejo Federal de Inversiones, ampliando las posibilidades para proyectos de distintas escalas.

En ese marco, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó: “Es clave seguir ampliando la oferta turística y garantizar que el sector pueda crecer a partir de inversiones concretas. Jujuy viene mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años y necesitamos que más actores puedan acceder a financiamiento”.

Además, remarcó el valor del trabajo conjunto: “La participación de las entidades financieras es fundamental para que estas líneas se conviertan en oportunidades reales para los prestadores y emprendedores turísticos”

Inversión privada y desarrollo turístico

El rol de la inversión privada fue otro de los ejes, especialmente en regiones como Valles, Quebrada, Puna y Yungas, donde el crecimiento del turismo abre nuevas oportunidades para prestadores locales.

En este contexto, el acceso al financiamiento se vuelve una herramienta central para sostener el desarrollo, mejorar la calidad de los servicios y generar empleo a partir de proyectos concretos.

También se difundieron los beneficios de la Ley N° 5.922 de Fomento de las Inversiones y el Empleo, orientada a acompañar iniciativas productivas en todo el territorio provincial.

La jornada permitió además relevar demandas del sector, información clave para ajustar las herramientas disponibles y facilitar el acceso al crédito para quienes impulsan la actividad turística.