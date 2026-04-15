Con la presencia del gobernador Carlos Sadir el barrio San Francisco de Álava celebro sus 64 aniversarios

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El gobernador destacó las obras realizadas y ratificó la decisión de seguir acompañando el desarrollo del sector.

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir el barrio San Francisco de Álava celebro sus 64 aniversarios

En el marco del 64° aniversario del barrio San Francisco de Álava, el gobernador Carlos Sadir encabezó los festejos y destacó el crecimiento y la identidad de la comunidad.

“Conozco muy bien el barrio, debido a mi paso por la función pública en la municipalidad”, recordó el mandatario, y agregó: “Me comprometí a acompañar este día tan especial y celebro el crecimiento urbano y el futuro que se proyecta”.

El emblemático y tradicional barrio capitalino celebró un nuevo aniversario en sus principales calles, reafirmando valores de trabajo, identidad y compromiso comunitario.

El gobernador estuvo acompañado por el intendente Raúl Jorge, el presidente del Centro Vecinal, José Luis Ochoa, y funcionarios municipales.

“Quiero agradecer a todos los vecinos, vecinas e instituciones que están presentes en esta jornada especial para el barrio”, expresó Sadir. Asimismo, agradeció la invitación del centro vecinal y señaló: “Estoy muy gustoso de estar aquí y de acompañarlos”.

En ese sentido, reafirmó el acompañamiento del Gobierno de Jujuy: “Vamos a seguir trabajando junto al barrio para que continúe la senda del crecimiento”, subrayó. Y concluyó: “Existe un compromiso permanente de mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina”.

Por su parte, Ochoa valoró la presencia del mandatario provincial: “Estoy muy contento con la visita, porque nos da más fuerza para seguir creciendo”, expresó.

Además, detalló las obras realizadas en conjunto con el Gobierno provincial y el municipio, entre ellas la instalación de un gimnasio urbano, parques infantiles inclusivos, pavimentación de arterias principales, mejoras en el centro vecinal y espacios destinados a niños y niñas.

Aniversario de San Francisco de Álava

El aniversario dio inicio con un acto protocolar que contó con la participación de autoridades provinciales, instituciones educativas, sociales y barriales. Posteriormente, se desarrolló un desfile cívico con el acompañamiento de la banda de música “19 de Abril” de la municipalidad capitalina, y la jornada culminó con sorteos y actividades recreativas para los vecinos y vecinas.

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