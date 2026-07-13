Más de 100 competidores participaron de la primera Copa San Pedro de Taekwondo WT

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, albergó a más de cien competidores en la primera edición de la Copa San Pedro de Taekwondo WT. El certamen se desarrolló en las instalaciones del Tinglado de Deportes de la Escuela Santiago del Estero.

La competencia se llevó a cabo en doble jornada. Por la mañana participaron las categorías infantiles, con cinturones de color, tanto en lucha como en formas; mientras que, por la tarde, fue el turno de los cinturones negros y danes.

“Fue una jornada muy positiva. Tuvimos una importante convocatoria de competidores de diferentes puntos de nuestra provincia, como Fraile Pintado, Libertador General San Martín, San Salvador de Jujuy y Perico. Por supuesto, también participaron las escuelas municipales de nuestra ciudad, además de delegaciones provenientes de distintos lugares de la vecina provincia de Salta”, expresó José Cabrera.

Teniendo en cuenta las distancias que recorrieron algunas academias, la organización recibió a los participantes con un desayuno. “Sabemos del esfuerzo que hacen para venir; algunos salieron a las cinco de la mañana, como la gente de Tartagal. Por lo tanto, es importante asistirlos”, señaló.

Cabrera destacó además que el torneo “es un espacio creado exclusivamente para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan la posibilidad de competir. En San Pedro contamos con muy buenos competidores; se vienen los Juegos Forja y siempre obtenemos medallistas, por lo que seguimos apostando a esta disciplina para que continúe creciendo”.

El titular del área de Deportes de la comuna sampedreña también resaltó el trabajo que se viene desarrollando con todas las disciplinas deportivas. “En San Pedro hay una decisión política deportiva muy marcada, encabezada por el intendente Julio Bravo, que permite todo esto. En nuestra ciudad todos pueden hacer deporte porque se les brinda la posibilidad de elegir la disciplina que deseen”, sostuvo.

Por otro lado, explicó que la organización fue posible gracias al trabajo articulado entre distintas instituciones y agradeció “a la diputada provincial Gisel Bravo, que gestionó ante la ministra de Educación, Daniela Téseira, para que, a través de ella, las autoridades de la Escuela Santiago del Estero, a quienes estamos muy agradecidos, nos brindaran el espacio”.

La jornada culminó con la entrega de premios a los principales taekwondistas, acompañados por sus entrenadores y, sobre todo, por los familiares de los competidores.