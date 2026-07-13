La Municipalidad abre la inscripción para vendedores de la economía popular en los Sábados Estudiantiles

La Dirección de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, a partir del miércoles 15 de julio, comenzará la entrega de las autorizaciones eventuales destinadas a vendedores de la economía popular que deseen trabajar durante una nueva edición de los tradicionales “Sábados Estudiantiles”, que se desarrollarán durante el mes de agosto.

Los interesados deberán presentarse de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, en las oficinas de la Dirección, ubicadas en la planta alta del Mercado de Concentración y Abasto, sobre avenida Almirante Brown.

Para realizar el trámite será obligatorio presentar fotocopia del DNI y el certificado original de libre infractor. En el caso de quienes comercialicen alimentos, también deberán contar con el carnet de Manipulación Segura de Alimentos vigente.

Desde el organismo explicaron que la convocatoria se realiza con anticipación debido a la alta demanda de solicitudes. En este sentido, indicaron que la emisión de las autorizaciones tendrá un plazo estimado de entre 24 y 48 horas, sujeto a la correspondiente auditoría administrativa.

Asimismo, solicitaron a los vendedores de la economía popular que cuenten con expedientes iniciados o en trámite mantener toda la documentación actualizada, ya que durante agosto la ciudad será sede de numerosas actividades y celebraciones que requerirán controles y autorizaciones específicas.