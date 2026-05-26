Articulación público-privada permite fortalecer la telemedicina en el interior jujeño

Los ministerios de Minería y de Salud, junto a la empresa Lition Energy, entregaron notebooks para el trabajo en los CAPS de El Moreno, Lipán, San Miguel de Colorados y Pozo Colorado.

Dando continuidad a las acciones conjuntas y la articulación permanente entre el Gobierno de Jujuy y el sector privado, los ministerios de Minería y de Salud, coordinaron junto a la empresa Lition Energy la entrega de cuatro computadoras portátiles de última generación destinadas a optimizar la atención integral en comunidades del interior.

De este modo, con el objetivo de profundizar la transformación digital del sistema sanitario público en las zonas de influencia productiva, la empresa minera a través de su responsable de Relaciones Comunitarias, realizó la donación de los equipos informáticos que se distribuyeron estratégicamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de las localidades de El Moreno, Lipán, San Miguel de Colorados y Pozo Colorado.

“Mientras seguimos profundizando el trabajo en territorio, acompañando a las comunidades del interior y a nuestros equipos de salud, compartimos también objetivos y esfuerzos junto al sector privado. En este caso, las computadoras portátiles que se incorporan a estos CAPS resultan fundamentales para la implementación local de la telemedicina, para realizar consultas con especialistas a distancia, para agilizar tiempos en los diagnósticos y para la carga de recetas electrónicas, entre otros aspectos, lo que ofrece respuesta en el momento”, explicó el secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, Javier Cadar, destacando que este trabajo se enmarca en los distintos procesos de digitalización que el Gobierno lleva adelante en toda la provincia.

Por su parte, el secretario de Minería e Hidrocarburos, Pablo Bergese, destacó que “hemos compartido una jornada muy satisfactoria, con un balance muy positivo por el trabajo conjunto que destacamos y agradecemos, siempre con el objetivo de alcanzar soluciones para las comunidades, en este caso, facilitando acceso a la salud”.

Gestión territorial y atención comunitaria

Durante el recorrido por los CAPS, las autoridades fueron recibidas por los referentes locales de cada comunidad: la comisionada municipal Fanny Castillo en El Moreno; la comunera Adriana Castillo en Lipán; el comunero Claudio Ricardo Castillo en Pozo Colorado; y el comunero Julio César Valdivieso en San Miguel de Colorados.

En cada una de las localidades, los agentes sanitarios recibieron el nuevo material de trabajo y compartieron en las mesas de trabajo las necesidades específicas de cada zona.