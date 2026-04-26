Gran malestar: Flybondi suspendió sin previo aviso un servicio aéreo desde el aeropuerto de Salta

Recientemente se registraron múltiples cancelaciones de Flybondi en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta, afectando a cientos de pasajeros que se enteraron de la situación al llegar a la terminal.

Esta situación volvió a generar molestias ayer sábado 25 de abril, luego de que se confirmara la cancelación de un vuelo de Flybondi, situación que reaviva las críticas hacia la aerolínea low cost.

Causas y contexto operativo

Señalaron que uno de los problemas son los problemas de flota, ya que la aerolínea atribuyó gran parte de sus cancelaciones a nivel nacional a «problemas operativos y falta de flota», llegando a tener varios aviones fuera de servicio simultáneamente.

Esto generó un impacto económico, dado que usuarios informaron gastos imprevistos de hasta $ 900.000 debido a la necesidad de comprar pasajes de último momento en otras compañías para cumplir con compromisos médicos o laborales.

Se supo que la ANAC ha labrado actas de infracción contra la empresa por cancelaciones sin aviso previo, y provincias como Neuquén ya han aplicado multas millonarias por situaciones similares.

Que hacer si un vuelo fue cancelado

Ante esto el usuario de la línea aérea tiene derecho al reembolso total del dinero pagado, si decide no viajar.

También la reprogramación en el próximo vuelo disponible de la compañía.

Lo mismo puede con una asistencia con los gastos de hospedaje (si no residís en la ciudad) y traslados entre el aeropuerto y el hotel.