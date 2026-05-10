Detectados en San Pedro: Llevaban en su cuerpo 216 capsulas con cocaína

Por el estado de nerviosismo de dos hombres los gendarmes descubrieron la ingesta de 216 cápsulas de cocaína.

Personal de Gendarmería pertenecientes al Escuadrón 60 “San Pedro” en Jujuy, controlaron un ómnibus que circulaba con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se encontraban desplegados a la altura del kilómetro 1.287 de la Ruta Nacional N° 34.

Tras verificar la documentación de los pasajeros, los uniformados fueron alertados cuando dos hombres de nacionalidad boliviana exteriorizaron signos de nerviosismo, palidez y sudor excesivo; ambos viajaban juntos.

Ante la presunción de estar frente a un posible hecho de transporte de estupefacientes en el organismo, los involucrados fueron trasladados hacia el Nosocomio local. Allí, recibieron asistencia sanitaria y se les realizó las placas radiográficas, las cuales arrojaron imágenes de cuerpos extraños en la zona abdominal de ambas personas.

Bajo observación y custodia, los hombres expulsaron 216 cápsulas que contenían un total de 2 kilos 952 gramos de cocaína. Los efectivos decomisaron la droga y detuvieron a los involucrados.