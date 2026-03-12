Belgrano le ganó a Estudiantes (RC) y llegó a la punta de la Zona B del Torneo Apertura

Belgrano derrotó a Estudiantes de Río Cuarto con un triunfo fundamental para erigirse como el nuevo líder de la Zona B, luego de un partido que disputaron este jueves, en el estadio Ciudad de Río Cuarto, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del partido fue convertido por el extremo Francisco González Metilli, a los 13 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el equipo que dirige Ricardo Zielinski llegó a la punta de la Zona B, con 18 puntos, mientras que el “León del Imperio” marcha último en el grupo con cuatro unidades, además de permanecer en zona de descenso con un promedio de 0.444.

En la próxima fecha, el “Pirata” será local de Talleres, en un nuevo clásico cordobés a disputarse el domingo 15 de marzo a las 17:30, mientras que el equipo de Iván Delfino visitará a Racing el lunes 16, a partir de las 20:00.

Un primer tiempo de bajo vuelo dejó muy pocas jugadas de gol, siendo la más clara para el local, a los 30 minutos, con un córner jugado en corto para el centro del delantero Mauro Valiente, que permitió un frentazo fuerte aunque sin dirección del defensor Gonzalo Maffini, detenido por el arquero Thiago Cardozo.

En el segundo tiempo, el “Pirata” fue efectivo y pudo aprovechar un error para quedarse con el único gol de la noche, con un centro bombeado que el arquero Agustín Lastra despejó hacia el medio del área, sirviéndole la pelota a González Metilli que solo tuvo que empujarla hacia el arco libre.