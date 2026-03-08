Mañana Julio Bravo inaugura el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Pedro

Mañana lunes, el intendente Julio Bravo inaugura el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy en el salón de Sociedad Sirio Libanesa a partir de las 10. “Será el momento de compartir con los vecinos el balance del trabajo realizado y los proyectos para este año”, apuntó.

El jefe comunal destacó que “vamos a presentar el rumbo de San Pedro para este 2026, tenemos muchos proyectos que vamos a impulsar para seguir desarrollando nuestra ciudad, modernizando, acompañando a los que más necesitan, siempre impulsada a través de un equilibrio fiscal con sentido social”, remarcó.

Bravo, explicó que “vamos a continuar llegando con más obras para todos los sampedreños, hoy con mucho orgullo podemos decir que el ciento por ciento de los barrios tienen agua potable de red, y próximamente anunciaremos que cada domicilio de nuestra ciudad cuenta con la red de cloacas”, y agregó que “no se tratan de lujos, son trabajos que vienen a dignificar la vida de todos nuestros vecinos, porque merecemos vivir mejor”, subrayó. Comentó que continuarán con el lema de “La Obra Pública, en San Pedro no se detiene”.

Entre otros puntos dará a conocer las actividades deportivas para este año “venimos de un 2025 exitoso, con buenos resultados deportivos en cantidad y calidad, porque San Pedro de Jujuy es la capital provincial del deporte, y logramos abrir espacios públicos con gimnasios urbanos, ligas municipales, crecimos en infraestructura, próximamente estaremos finalizando la construcción de la cancha de hockey de césped sintético”, detalló.

Será un panorama general el que Julio Bravo hará en la jornada de este lunes, como siempre manifiesta “es como una rendición de cuenta más allá que siempre decimos, todos los vecinos pueden ver los movimientos de la municipalidad ingresando a nuestras plataformas digitales o bien acercándose al Palacio Municipal”. Por último, invitó a los vecinos a acercarse, o bien seguir la transmisión en vivo por los distintos medios de comunicación que posee el municipio, desde MuniTv, hasta las redes sociales de Facebook, youtube.com.