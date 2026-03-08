La Municipalidad reforzó el monitoreo del arbolado urbano, tras la caída de una rama en Bajo La Viña

La Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy intervino ante la rotura de una rama de gran porte de una tipa blanca en calle Sellín Issa al 400, entre El Apero y América, en el barrio Bajo La Viña.

El hecho fue reportado por un vecino y motivó la rápida intervención de una cuadrilla de emergencia del área de Arbolado Urbano. El subdirector de Espacios Verdes, Mauricio Osaan, explicó que el equipo municipal acudió al lugar para realizar las tareas de despeje y garantizar la seguridad en la zona.

“Se trataba de la rotura de un brazo de grandes dimensiones de una tipa, aproximadamente la mitad del árbol, que atravesó la calle y quedó sostenido por la copa de otro árbol del frente”, detalló. Para llevar adelante el operativo trabajaron dos operarios motocerristas de la cuadrilla municipal, quienes realizaron cortes progresivos de la rama para evitar riesgos.

Debido a la presencia de cableado en el sector, las tareas se realizaron de manera conjunta con una grúa provista por el servicio eléctrico, lo que permitió retirar la estructura sin afectar los cables ni generar inconvenientes mayores. El operativo demandó cerca de dos horas hasta lograr despejar completamente la calle.

Prevención y cuidado del arbolado urbano

Desde la Dirección de Espacios Verdes explicaron que las lluvias persistentes registradas en los últimos días pueden influir en este tipo de situaciones. “Los árboles con corteza rugosa, como la tipa, tienen la capacidad de acumular mucha agua en la superficie de sus ramas y tronco. Esto incrementa considerablemente su peso y genera mayor palanca en los brazos abiertos, lo que puede provocar que se quiebren”, señaló Osaan.

En ese sentido, el funcionario recomendó a los vecinos prestar atención a determinadas señales en árboles de gran porte. “Es importante observar los brazos grandes que superan los 45 grados de inclinación, ya que con las lluvias pueden acumular agua y generar presión sobre la estructura del árbol”, indicó.

Trabajo permanente en la ciudad

El subdirector también destacó que la Municipalidad cuenta con una cuadrilla de emergencias del arbolado urbano que trabaja durante todo el año atendiendo situaciones de riesgo y realizando tareas de monitoreo en distintos barrios de la ciudad.

Además, recordó que cuando se registran tormentas o fuertes vientos, los equipos municipales realizan recorridos preventivos para detectar posibles inconvenientes y actuar de manera inmediata.

Para reportar situaciones vinculadas al arbolado urbano, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Espacios Verdes al teléfono 388-4382222, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cada aviso, personal técnico realiza una inspección para evaluar si corresponde una poda de emergencia o si la intervención debe programarse durante la temporada de poda correspondiente.