También Jujuy: Preocupa un alerta por lluvias y tormentas este lunes en varias provincias del país

El informe del Servicio Meteorológico Nacional también indica la posibilidad de granizo en varias provincias del país.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para este lunes 9 de marzo en varias provincias del país por lluvias y tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Según el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la advertencia rige desde la madrugada y alcanza a once provincias.

Alerta por lluvias y granizo: el informe del SMN

Las provincias que están bajo alerta meteorológica este lunes son Tierra del Fuego, Río Negro, sur de La Pampa, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

El SMN informó que se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

(Agencia NA)