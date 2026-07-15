Maimará abrió la temporada de invierno con nuevos atractivos para los turistas

La plaza de Maimará fue escenario de la apertura de temporada, con el tradicional agasajo a los primeros turistas ante autoridades y emprendedores.

Maimará abrió oficialmente la temporada turística de invierno con un acto que reunió a autoridades, emprendedores y visitantes. La localidad reafirmó su crecimiento como destino de la Quebrada de Humahuaca. Además, Maimará presentó nuevas propuestas para recibir a quienes elijan recorrer la provincia durante la temporada de invierno.

La apertura fue encabezada por el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, junto a la intendenta Susana Prieto y la directora de Turismo de la provincia Sofia Van Balen Blanken, quienes recibieron de manera simbólica a los primeros visitantes de la temporada de invierno y destacaron el crecimiento sostenido del destino tras haber sido distinguido por ONU Turismo entre los Best Tourism Villages.

Durante su discurso, Valdecantos felicitó a la comunidad por el reconocimiento internacional y sostuvo que «es un premio para todos los maimareños», al considerar que refleja el trabajo conjunto de vecinos, emprendedores y prestadores turísticos.

Maimará suma un nuevo atractivo para la temporada de invierno

«Maimará es un pueblo que viene creciendo año a año, y este premio lo ha potenciado muchísimo más», afirmó Valdecantos. En ese proceso de consolidación, el destino incorporará un nuevo atractivo: el Centro de Interpretación Geológica y Paleontológica «Huellas de Maimará», donde se exhibirán las huellas de dinosaurios descubiertas en la Paleta del Pintor. El espacio se sumará a la oferta que ya integran el Tren Solar de la Quebrada, los vinos de altura y la gastronomía andina, fortaleciendo la propuesta turística de la localidad.

El funcionario también destacó que la parada del Tren Solar continúa ampliando las posibilidades para recorrer la Quebrada de Humahuaca y acceder a las distintas propuestas culturales, gastronómicas y naturales que ofrece el pueblo.

Vinos de altura y cocina andina

Además, invitó a los turistas a disfrutar de los vinos de altura producidos en las bodegas locales y de la cocina regional. En ese sentido, remarcó que Jujuy cuenta con una de las gastronomías andinas más representativas del país y que la experiencia adquiere un valor especial cuando se vive en el propio territorio.

Los primeros turistas de la temporada también participaron del acto. Una familia proveniente de Córdoba expresó estar «totalmente deslumbrada» por la simpleza del pueblo, sus paisajes, su cultura y la hospitalidad de sus habitantes, e invitó a otros viajeros a conocer el destino durante las vacaciones.

Una década de transformación turística

Antes de cerrar, Valdecantos trazó un balance junto a la intendenta Susana Prieto: «Hace diez años Jujuy tomó la decisión de cambiar el turismo, de pasar a ser un destino en sí mismo. Hemos duplicado la cantidad de turistas y triplicado los arribos en el aeropuerto», afirmó, y atribuyó los resultados al trabajo conjunto del Ministerio de Cultura y Turismo, el Gobierno provincial, los municipios y, sobre todo, los prestadores del sector privado.

Quienes deseen conocer más sobre las propuestas para recorrer la provincia durante el receso pueden consultar la agenda turística y cultural de Jujuy