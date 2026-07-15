“Muni Fan Fest”: Alto Comedero vibró con la clasificación de Argentina a la final del Mundial

Una vez más, cientos de vecinos de Alto Comedero se reunieron en el Multiespacio para vivir con emoción el encuentro de la Selección Argentina, que selló su clasificación a la final del Mundial. Familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades compartieron una jornada cargada de pasión, aliento y festejos, consolidando al Muni Fan Fest como un espacio de encuentro para disfrutar en comunidad.

Con una pantalla gigante, música y el tradicional clima de hinchada, los asistentes acompañaron cada jugada como si estuvieran en el estadio, celebrando juntos una nueva victoria del conjunto nacional.

El secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la convocatoria y el entusiasmo de los vecinos al expresar: “La verdad que ya es una cábala armar el Fan Fest acá, en el multiespacio de Alto Comedero. Queremos hacerles sentir a los jugadores, desde la distancia y desde el norte argentino, toda la fuerza y el aliento de esta hinchada que se reúne masivamente en este espacio”.

Asimismo, remarcó el valor social de la propuesta al señalar: “Hace un rato hablábamos con una abuela y su nieta, que incluso no es de acá, y ella quería vivir este espacio, el ruido, la hinchada, sentir como si estuviéramos en la cancha. Esa es la importancia de contar con lugares como este, que permiten el encuentro de la comunidad”.

En ese sentido, Muro también resaltó el rol que cumplen los multiespacios municipales como ámbitos de integración y participación. “Los multiespacios generan esta posibilidad. El intendente siempre acompaña no solo las actividades deportivas, sino también las culturales, y hoy acá se mezclan ambas cosas: el Mundial, nuestra cultura futbolera y el deseo de llegar a la final. Como decía Scaloni, más allá de que sea un partido de fútbol, la pasión que le ponemos los argentinos es enorme, y eso se siente acá. Lo hemos vivido en los partidos anteriores y hoy nuevamente quedó demostrado con la gran convocatoria de los vecinos”.

La propuesta volvió a reunir a personas de todas las edades que compartieron una tarde de emociones, alentando a la Selección en un ambiente familiar y de camaradería. El Multiespacio dispuso de 250 sillas para el público, aunque muchos asistentes también llevaron sus reposeras, banquetos y equipos de mate para vivir el partido con mayor comodidad, recreando el clima de una verdadera tribuna y fortaleciendo los lazos de encuentro entre los vecinos.