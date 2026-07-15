La inflación en Jujuy de junio fue del 1,6%

De acuerdo a lo informado hoy por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DiPEC), quien hizo conocer cuál fue el nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Jujuy durante el mes pasado.

Según la DiPEC el nivel general del Índice de Precios al Consumidor de San Salvador de Jujuy registró en el mes de junio una variación de 1,6 % con relación al mes anterior.

Según señala el organismo provincia, que el nivel general del Índice de Precios al Consumidor de San Salvador de Jujuy registró en el mes de junio una variación de 1,6 % con relación al mes anterior, que se ubicó en un 2,2%, haciendo una diferencia del 0,6 pimtos.

Además indicaron que la inflación a Nivel General NOA fue del 1,7% y a Nivel General Nacional del 1,9%.

En cuanto a los rubros que lo componen, los que tuvieron mayor suba en mayo fueron Información y comunicación con el 3,3%, le sigue Educación con 3,1% y por último Salud 2,7%.

Y los que se ubicaron en los tres últimos puestos fueron, Prendas de vestir y calzado con -0,5%, luego está Restaurantes y hoteles con 0,7%, seguido por Equipamiento y mantenimiento del hogar el 0,7%, indicó finalmente la DiPEC.