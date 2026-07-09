Murió Ramiro Agulla, el reconocido publicista que creó “La llama que llama”

El publicista Ramiro Agulla, conocido por sus exitosas campañas publicitarias, falleció este jueves (09/07) a las 4 de la madrugada. Tenía 62 años.

El publicista Ramiro Agulla, conocido por sus exitosas campañas publicitarias, falleció este jueves (09/07) a las 4 de la madrugada, luego de que su estado de salud se agravara por una neumonía que se complicó y derivó en un shock séptico. Tenía 62 años.

Considerado uno de los creativos publicitarios más influyentes de la década de los 90 y principios de los 2000, con recordadas piezas como “La llama que llama” y el spot con el latiguillo de campaña “dicen que soy aburrido” del expresidente Fernando de la Rúa, Agulla formó una dupla reconocida junto a Carlos Bacetti.

Juntos recibieron múltiples premios en el ámbito de la publicidad y, posteriormente, incursionaron con éxito en el desarrollo de campañas políticas nacionales y provinciales.

Bacetti lo despidió en redes sociales: «Solo cambia la ubicación del logo. Los amigos no desaparecen, solo mueren. Siempre vivo para mí», escribió en X, junto a un posteo con el apellido de su amigo en el cielo.

Quién era Ramiro Agulla

Ramiro Agulla fue uno de los publicistas más famosos y talentosos del país, con una larga y prestigiosa carrera en la política debido a sus icónicos spots de campaña que produjo para distintos candidatos. Por ejemplo, aún se lo recuerda por ser el autor de la campaña que llevó a Fernando de la Rúa a la Presidencia de la Nación en 1999, “Dicen que soy aburrido”.

A su vez, también fue contratado por Carlos Saúl Menem para las elecciones de 2003. Allí fue cuando Agulla hizo el recordado spot «Vamos Menem».

También, ayudó a Francisco De Narváez en su candidatura en el año 2009. Allí sumó polémica con un spot que mostraba una mano pegándole cachetadas a distintas personas. Decía: “Seguir así va a doler”. Al final, De Narváez preguntaba: “¿Y si el cambio empieza un día?”. Tal fue el éxito de la campaña que el empresario colombiano nacionalizado argentino termino imponiéndose por sobre Néstor Kirchner. Letrasy tablaturas de canciones

Luego se dedicó a asesor la campaña de Sergio Massa, José Manuel de la Sota y Omar Perotti. En cuanto al plano internacional asesoró al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al ex mandatario mexicano Vicente Fox -convirtiéndolo en el primer presidente que no perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya que representaba al Partido de Acción Nacional (PAN)- y al ex candidato norteamericano John McCain, entre otros.

Fuera del ámbito de la política, Ramiro Agulla se dedicó también a la publicidad privada. En colaboración con Carlos Baccetti -de quien se separó en el 2009- hicieron las históricas publicidades de «La llama que llama» para Telecom y varios spot para la cervecería Quilmes.

Cabe destacar que Ramiro Agulla provenía de una familia muy politizada ya que su padre Horacio Agulla, director de la revista Confirmado, fue asesinado en 1978 por la dictadura.