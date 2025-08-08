Las 24 Horas de Jujuy – Los Perales se impuso en el Fortín Gaucho

Diario digital!

URGENTE

Los Perales se impuso en el Fortín Gaucho

8 / agosto / 2025 Deportes

Por la segunda fecha del Torneo Clausura, Los Perales recibió a Atlético Palpalá en el estadio Fortín Gaucho. El partido fue emocionante y lleno de intensidad, con ambos equipos luchando por la victoria.

Equipo de Los Perales

Los Perales dominaron el juego y lograron abrir el marcador en el segundo tiempo. A pesar de que Atlético Palpalá intentó empatar, Los Perales lograron mantener su ventaja y asegurar la victoria.

El equipo local demostró su calidad y su determinación para ganar en casa, y aunque Atlético Palpalá logró descontar en el final del partido, no fue suficiente para evitar la derrota.

Los Perales ganó en casa con un marcador final de 2-1, demostrando su superioridad en el terreno de juego.

Detalles del partido:

Estadio: Fortín Gaucho

Marcador final: Los Perales 2, Atlético Palpalá 1

Goles:

– Eduardo Gabriel Palomo (46′ ST) LP

– Lautaro Huanca (en propia puerta, 68′ ST) LP

– Leonardo Núñez (89′ ST) ATPAL

Por Nicolás Agustín Casas

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los...

Ago 08, 2025 0

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM), convocó a un paro provincial con movilización para ayer jueves 7 de agosto. La medida de fuerza busca expresar el descontento de los...
Leer más
Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Sindicatos de la Salud denunciaron el vaciamiento de la Salud Pública provincial

Sindicatos de la Salud denunciaron el vaciamiento...

Ago 07, 2025 0

Salud

Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos del ISJ

Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos...

Ago 07, 2025 0

Bajo la premisa de recepcionar y brindar soluciones a los reclamos por cobro de aranceles diferenciados y otras incidencias, desde el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) mediante el área de...
Leer más
El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad...

Ago 07, 2025 0

Sin filas: En junio, se otorgaron más de 30 mil turnos no presenciales para servicios de Salud en la provincia

Sin filas: En junio, se otorgaron más de 30 mil...

Ago 07, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario