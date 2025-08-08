Los Perales se impuso en el Fortín Gaucho

8 / agosto / 2025 Deportes
Por la segunda fecha del Torneo Clausura, Los Perales recibió a Atlético Palpalá en el estadio Fortín Gaucho. El partido fue emocionante y lleno de intensidad, con ambos equipos luchando por la victoria.
Los Perales dominaron el juego y lograron abrir el marcador en el segundo tiempo. A pesar de que Atlético Palpalá intentó empatar, Los Perales lograron mantener su ventaja y asegurar la victoria.
El equipo local demostró su calidad y su determinación para ganar en casa, y aunque Atlético Palpalá logró descontar en el final del partido, no fue suficiente para evitar la derrota.
Los Perales ganó en casa con un marcador final de 2-1, demostrando su superioridad en el terreno de juego.
Detalles del partido:
Estadio: Fortín Gaucho
Marcador final: Los Perales 2, Atlético Palpalá 1
Goles:
– Eduardo Gabriel Palomo (46′ ST) LP
– Lautaro Huanca (en propia puerta, 68′ ST) LP
– Leonardo Núñez (89′ ST) ATPAL
Por Nicolás Agustín Casas
Ago 08, 2025 0El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM), convocó a un paro provincial con movilización para ayer jueves 7 de agosto. La medida de fuerza busca expresar el descontento de los...
Ago 07, 2025 0
Ago 07, 2025 0
Ago 07, 2025 0Bajo la premisa de recepcionar y brindar soluciones a los reclamos por cobro de aranceles diferenciados y otras incidencias, desde el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) mediante el área de...
Ago 07, 2025 0
Ago 07, 2025 0
Ago 07, 2025 0