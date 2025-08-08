Los Perales se impuso en el Fortín Gaucho

Por la segunda fecha del Torneo Clausura, Los Perales recibió a Atlético Palpalá en el estadio Fortín Gaucho. El partido fue emocionante y lleno de intensidad, con ambos equipos luchando por la victoria.

Los Perales dominaron el juego y lograron abrir el marcador en el segundo tiempo. A pesar de que Atlético Palpalá intentó empatar, Los Perales lograron mantener su ventaja y asegurar la victoria.

El equipo local demostró su calidad y su determinación para ganar en casa, y aunque Atlético Palpalá logró descontar en el final del partido, no fue suficiente para evitar la derrota.

Los Perales ganó en casa con un marcador final de 2-1, demostrando su superioridad en el terreno de juego.

Detalles del partido:

Estadio: Fortín Gaucho

Marcador final: Los Perales 2, Atlético Palpalá 1

Goles:

– Eduardo Gabriel Palomo (46′ ST) LP

– Lautaro Huanca (en propia puerta, 68′ ST) LP

– Leonardo Núñez (89′ ST) ATPAL

Por Nicolás Agustín Casas