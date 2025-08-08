Elecciones nacionales legislativas: Se inscribieron siete frentes en Jujuy

8 / agosto / 2025 Actualidad
Se presentaron siete alianzas en la provincia de Jujuy para competir en las elecciones legislativas nacionales, previstas para el 26 de octubre.
De acuerdo a lo establecido en Jujuy, se elegirán tres diputados nacionales titulares y tres suplentes.
Los frentes:
El Frente “Jujuy Crece-Provincias Unidas” está conformado por
• Unión Cívica Radical
• Encuentro Jujeño
• PRO
• Partido Socialista
• LyDER
El Frente Fuerza Patria del PJ intervenido está integrado por:
• Partido Justicialista
• Partido Por Jujuy
• Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad
• Partido de la Concertación FORJA
• Partido Blanco de los Trabajadores
• Partido Solidario
El Frente Primero Jujuy Avanza
• Primero Jujuy
• Hacemos Jujuy
• Gana Jujuy
• Partido de los Trabajadores Jujeños
• Partido Comunista
• Partido Propuesta Ciudadana
• Siempre Jujuy
• Instrumento Político para la Liberación
• Juntos tenemos Futuro
• Jujuy Avanza
El Frente La Libertad Avanza fue conformado por:
• Partido La Libertad Avanza
• Movimiento Popular Jujeño
El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U)
• Partido de los Trabajadores Socialistas
• Partido Obrero
• Partido Nueva Izquierda
El Frente Transformación Libertaria
• Partido Pura Militancia
El Frente Liberal
• Partido Libertarios
• Partido Unir
• Partido Mi Jujuy
