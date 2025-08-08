Las 24 Horas de Jujuy – Elecciones nacionales legislativas: Se inscribieron siete frentes en Jujuy

Elecciones nacionales legislativas: Se inscribieron siete frentes en Jujuy

8 / agosto / 2025

Se presentaron siete alianzas en la provincia de Jujuy para competir en las elecciones legislativas nacionales, previstas para el 26 de octubre.

Frentes electorales para las elecciones legislativas de octubre

De acuerdo a lo establecido en Jujuy, se elegirán tres diputados nacionales titulares y tres suplentes.

Los frentes:

El Frente “Jujuy Crece-Provincias Unidas” está conformado por

• Unión Cívica Radical

• Encuentro Jujeño

• PRO

• Partido Socialista

• LyDER

El Frente Fuerza Patria del PJ intervenido está integrado por:

• Partido Justicialista

• Partido Por Jujuy

• Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad

• Partido de la Concertación FORJA

• Partido Blanco de los Trabajadores

• Partido Solidario

El Frente Primero Jujuy Avanza

• Primero Jujuy

• Hacemos Jujuy

• Gana Jujuy

• Partido de los Trabajadores Jujeños

• Partido Comunista

• Partido Propuesta Ciudadana

• Siempre Jujuy

• Instrumento Político para la Liberación

• Juntos tenemos Futuro

• Jujuy Avanza

El Frente La Libertad Avanza fue conformado por:

• Partido La Libertad Avanza

• Movimiento Popular Jujeño

El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U)

• Partido de los Trabajadores Socialistas

• Partido Obrero

• Partido Nueva Izquierda

El Frente Transformación Libertaria

• Partido Pura Militancia

El Frente Liberal

• Partido Libertarios

• Partido Unir

• Partido Mi Jujuy

