Elecciones nacionales legislativas: Se inscribieron siete frentes en Jujuy

Se presentaron siete alianzas en la provincia de Jujuy para competir en las elecciones legislativas nacionales, previstas para el 26 de octubre.

De acuerdo a lo establecido en Jujuy, se elegirán tres diputados nacionales titulares y tres suplentes.

Los frentes:

El Frente “Jujuy Crece-Provincias Unidas” está conformado por

• Unión Cívica Radical

• Encuentro Jujeño

• PRO

• Partido Socialista

• LyDER

El Frente Fuerza Patria del PJ intervenido está integrado por:

• Partido Justicialista

• Partido Por Jujuy

• Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad

• Partido de la Concertación FORJA

• Partido Blanco de los Trabajadores

• Partido Solidario

El Frente Primero Jujuy Avanza

• Primero Jujuy

• Hacemos Jujuy

• Gana Jujuy

• Partido de los Trabajadores Jujeños

• Partido Comunista

• Partido Propuesta Ciudadana

• Siempre Jujuy

• Instrumento Político para la Liberación

• Juntos tenemos Futuro

• Jujuy Avanza

El Frente La Libertad Avanza fue conformado por:

• Partido La Libertad Avanza

• Movimiento Popular Jujeño

El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U)

• Partido de los Trabajadores Socialistas

• Partido Obrero

• Partido Nueva Izquierda

El Frente Transformación Libertaria

• Partido Pura Militancia

El Frente Liberal

• Partido Libertarios

• Partido Unir

• Partido Mi Jujuy