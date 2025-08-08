Las 24 Horas de Jujuy – Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

8 / agosto / 2025

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de trabajadores y acordó trabajar en una agenda común para avanzar en diversos temas.

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Participaron de la reunión Freddy Berdeja (Judiciales), Luis Cabana (UPCN), Ariel Vargas (ATRAAC), Julio Vilte (UTA), Francisco Montes (APUNJU) y Ramón Neyra (UOCRA).

Al concluir la reunión el co secretario general de la CGT regional Jujuy, Freddy Berdeja señaló que le pidieron también al vicegobernador Alberto Bernis, que interceda ante el gobernador Carlos Sadir para mantener una reunión “para articular con los distintos ministerios, incluida la municipalidad por diferentes temáticas que preocupan a los trabajadores de distintos sectores”, y agregó que de acuerdo a lo que se ve desde la última reunión extraordinaria de la central obrera, “que todos los sectores plantearon distintas problemáticas y que es bueno atenderlas”.

En ese mismo sentido aclaró que no todo pasa por lo salarial “pero si por situaciones que no están teniendo respuestas y que van generando un clima que preocupa y que sería óptimo solucionarlo dentro del marco institucional”.

Berdeja informó que esta falta de respuesta, en el sector salud y en educación llevó a la conformación de frentes con agendas propias “y nosotros como CGT venimos a darle un encuadramiento general, y que sean los referentes de esos sectores los que vengan a plantarlos en una mesa de diálogo”. Anticipó que de no haber respuestas “las medidas de acción directa están latentes”. Hay que buscar soluciones”, afirmó.

Finalmente, el dirigente agradeció la gentileza del presidente de la legislatura de concederles una audiencia y finalizó diciendo que el vicegobernador Bernis “va a hablar con el gobernador para tener esta reunión y poder avanzar, y crear ese espacio de diálogo para buscar una solución”.

