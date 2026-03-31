Los Alfiles del Ramal rumbo a Buenos Aires al Campeonato Argentino de Ajedrez 2026

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, participará del Campeonato Argentino de Menores de Ajedrez, que se desarrollará del 2 al 5 de abril en Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, la delegación local estará representada por los niños y jóvenes de la Escuela Municipal de Ajedrez “Los Alfiles del Ramal”. Este importante certamen reúne a los mejores jugadores infantiles y juveniles del país en distintas categorías, constituyéndose además en una instancia clave de clasificación para competencias internacionales, como torneos panamericanos y mundiales.

Al respecto, la Instructora Cristina Artazá destacó el orgullo de formar parte de este prestigioso torneo nacional, al que accedieron tras lograr la afiliación a la Federación Argentina de Ajedrez, convirtiéndose en la primera institución estatal de la ciudad en alcanzar este reconocimiento. “Este logro nos permite hoy estar presentes en un certamen de gran nivel, brindando a nuestros deportistas la posibilidad de medirse en escenarios competitivos de jerarquía y proyectarse más allá de la provincia”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo realizado para concretar este viaje, señalando que “venimos acompañando a chicos y chicas que han demostrado estar preparados para competir fuera de Jujuy, por lo que iniciamos distintas gestiones para hacer realidad este sueño”.

En ese marco, la Entrenadora agradeció especialmente al Intendente Julio Bravo por el acompañamiento permanente al ajedrez y por el aporte económico destinado a los pasajes, destacando además el impulso sostenido al deporte ciencia durante los 5 años de funcionamiento de la Escuela. Cabe mencionar que esta disciplina cuenta actualmente con sedes en San Pedro de Jujuy y La Mendieta, lo que ha favorecido su expansión en todo Jujuy.

Finalmente, Artazá hizo extensivo su reconocimiento al Gobierno de Jujuy y a todas las personas que colaboran con este proyecto: “Sin el apoyo de esta gran comunidad sería imposible alcanzar estos objetivos. Vamos con muchas expectativas, con el compromiso de representar de la mejor manera a nuestra ciudad y con la ilusión de regresar con grandes resultados y porque no, con un Campeón Argentino”.