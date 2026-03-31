Avanza el recambio de cañerías en avenida 9 de Julio de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, avanza con el recambio de cañerías de agua en el sector de la colectora de avenida 9 de Julio, con el objetivo de posteriormente proceder a la pavimentación.

Para evitar romper el pavimento por futuros inconvenientes, se decidió realizar este trabajo previo. “Tenemos un avance importante, cumplimos 300 metros de los 500 programados. Contamos con dos máquinas trabajando a pleno, porque la idea es terminar en las próximas horas”, comentó Fabián Barboza. Además, agregó: “Luego hacemos el tendido de la red para colocar las piezas especiales, en este caso la válvula de corte, y dejar todo listo para generar el menor inconveniente posible a los vecinos”.

El director de Obras Conjuntas con Terceros remarcó que “se realiza el tapado de la zanja para no afectar la circulación. Esperamos que el terreno se compacte y luego preparar el suelo para pavimentar”.

Se trata del recambio de cañería de PVC de 75 mm para reemplazar una red que había quedado obsoleta. “Una vez finalizado esto, comenzamos con las conexiones domiciliarias”, expresó Barboza.

Además, señaló que las antiguas cañerías no contaban con la profundidad adecuada y tenían más de 40 años de antigüedad, por lo que era necesario su reemplazo.

Cabe destacar que los trabajos se realizan de manera articulada con las empresas de agua y gas. “Se hizo un estudio técnico previo con pedido de interferencias y ya tenemos realizado el sondeo correspondiente para avanzar con el tendido de red”, concluyó.