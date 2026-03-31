Jujuy avanza en el sistema de Subastas Electrónicas

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Por medio del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno de Jujuy continúa implementando el denominado “Sistema de Subastas Electrónicas”, con el fin de modernizar la gestión y generar recursos.

La plataforma de Subastas Electrónicas resulta ideal ya que dinamiza la operatoria diaria

Con una novedosa metodología que funciona vía online, avanza favorablemente el «Sistema de Subastas Electrónicas», procedimiento utilizado para la venta, liquidación o remate de bienes en desuso que se encuentran en posesión de distintos organismos del Estado Provincial.

El objetivo es transformar y liquidar esos bienes -chatarra, vehículos como patrulleros, ambulancias y móviles en general-, para generar recursos que permitan adquirir nuevos elementos y destinarlos al funcionamiento eficiente de las reparticiones estatales.

En tal sentido, como resultado de esta modalidad, se siguen adquiriendo vehículos de diferente porte para su uso en áreas vinculadas a la atención sanitaria, seguridad y otros espacios.

En el contexto actual, la plataforma de Subastas Electrónicas resulta ideal ya que dinamiza la operatoria diaria. Al publicar las diferentes subastas por medios electrónicos -y con variados bienes en simultáneo-, se reducen costos. Asimismo, se potencian los anuncios de la mano de los profesionales especializados en subastas electrónicas y otras funcionalidades.

Quienes deseen participar del proceso, deberán tener en cuenta que es requisito obligatorio inscribirse a través del sitio subastas.jujuy.gob.ar, donde encontrarán las correspondientes bases y condiciones.

Además, ingresando desde la web del Ministerio de Hacienda y Finanzas es posible acceder a la plataforma oficial, haciendo click en el botón ubicado en pie de página. Servicio también disponible en Tu Jujuy.

Por lo se sigue trabajando para sumar mejoras y transformar recursos, modernizando la gestión.

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