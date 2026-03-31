Jujuy avanza en el sistema de Subastas Electrónicas

Por medio del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno de Jujuy continúa implementando el denominado “Sistema de Subastas Electrónicas”, con el fin de modernizar la gestión y generar recursos.

Con una novedosa metodología que funciona vía online, avanza favorablemente el «Sistema de Subastas Electrónicas», procedimiento utilizado para la venta, liquidación o remate de bienes en desuso que se encuentran en posesión de distintos organismos del Estado Provincial.

El objetivo es transformar y liquidar esos bienes -chatarra, vehículos como patrulleros, ambulancias y móviles en general-, para generar recursos que permitan adquirir nuevos elementos y destinarlos al funcionamiento eficiente de las reparticiones estatales.

En tal sentido, como resultado de esta modalidad, se siguen adquiriendo vehículos de diferente porte para su uso en áreas vinculadas a la atención sanitaria, seguridad y otros espacios.

En el contexto actual, la plataforma de Subastas Electrónicas resulta ideal ya que dinamiza la operatoria diaria. Al publicar las diferentes subastas por medios electrónicos -y con variados bienes en simultáneo-, se reducen costos. Asimismo, se potencian los anuncios de la mano de los profesionales especializados en subastas electrónicas y otras funcionalidades.

Quienes deseen participar del proceso, deberán tener en cuenta que es requisito obligatorio inscribirse a través del sitio subastas.jujuy.gob.ar, donde encontrarán las correspondientes bases y condiciones.

Además, ingresando desde la web del Ministerio de Hacienda y Finanzas es posible acceder a la plataforma oficial, haciendo click en el botón ubicado en pie de página. Servicio también disponible en Tu Jujuy.

Por lo se sigue trabajando para sumar mejoras y transformar recursos, modernizando la gestión.