Los Alegres de Tumbaya despiden al Pujllay

La Comisión Directiva de la Comparsa Los Alegres de la hermosa localidad quebradeña de Tumbaya, invitan a la gran comunidad de simpatizantes de toda la provincia de Jujuy y turistas, al gran entierro del Carnaval 2026 a efectuarse este sábado 28 de febrero.

Luego de compartir los festejos de Carnaval Grande, Carnaval Chico, con el agradecimiento a todos los que acompañaron, ahora toca disfrutar del Carnaval de Flores con la despedida del Pujllay en el mojón ubicado al pie del Cerro Pilakunka, previo a una tarde intensa de invitaciones, danzas, música, talco, albahaca y serpentina.

A las 13 horas la Comisión Directiva invita a una gran locreada gratis en el Polideportivo Municipal, luego a las 14 horas se produce la invitación de la Agrupación Los Luceros en casa de doña Joaquina Ramos (madre del recordado y querido Jorgito Ramos) con actuación del grupo HumajFolk.

Después a las 15:30 horas se larga el Fortín Bailable gratis en el Polideportivo Municipal, con la presencia de bandas como La Ka-Qu-Pe, Aventureros, La Sonora Imbatible y Ternura.

Finalmente a las 22:30 horas, los simpatizantes despedirán al «Diablo de la Alegría» en el mojón del Cerro Pilakunka, hasta el próximo Carnaval 2027.