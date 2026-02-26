Personal de Servicios Generales se capacitó en manipulación segura de alimentos

Estas acciones fortalecen el compromiso interinstitucional para garantizar entornos escolares más seguros, promoviendo prácticas responsables en la manipulación de alimentos y el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa.

La Coordinación de Entornos Escolares Saludables (CEES), dependiente de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE), llevó adelante una jornada de formación destinada al personal de Servicios Generales sobre buenas prácticas en la manipulación de alimentos, con el objetivo de otorgar el correspondiente Carnet de Manipulador de Alimentos.

La actividad se desarrolló el 24 de febrero, en el marco de la jornada institucional establecida en el Anuario Escolar, y contempló dos instancias formativas orientadas al personal que cumple funciones vinculadas al servicio alimentario en establecimientos educativos.

La primera capacitación se realizó de manera presencial en la Casa de la Cultura “Jorge Cafrune”, con la participación de 121 agentes de los tres niveles educativos. La formación estuvo a cargo del equipo técnico de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

La segunda instancia se llevó adelante de manera virtual desde la Escuela de Frontera N° 1 “General Belgrano”, con la participación de 95 integrantes del personal de servicios generales que se desempeñan en instituciones de Nivel Inicial, Primario y Secundario.

En esta oportunidad, la capacitación estuvo a cargo de los equipos técnicos de la Superior Unidad Bromatológica (SUNIBROM), dependiente del Ministerio de Salud.