Discapacidad: Taller de sensibilización y buen trato en Aguas Calientes

Se promueve la construcción de entornos accesibles para las personas con discapacidad, libres de discriminación y respetuosos de la diversidad.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, se llevó adelante un taller de sensibilización y buen trato hacia las personas con discapacidad, destinado a personal del municipio de Aguas Calientes, con el objetivo de consolidar capacidades institucionales y promover un abordaje basado en derechos.

La Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad reafirmó que la capacitación permanente de equipos técnicos y administrativos constituye un eje prioritario para avanzar hacia una gestión pública accesible y corresponsable. Estas acciones permiten reducir brechas estructurales y mejorar la calidad de la atención en cada punto de contacto con la ciudadanía.

Discapacidad: garantía y promoción de derechos

La iniciativa se enmarcó en la línea estratégica de Garantía y Protección de Derechos, priorizando la construcción de entornos accesibles, libres de discriminación y respetuosos de la diversidad. La jornada permitió generar un espacio de formación técnica y reflexión colectiva sobre barreras actitudinales, comunicacionales y físicas que aún persisten en ámbitos públicos.

Durante el encuentro se trabajó sobre el modelo social de la discapacidad, el enfoque de derechos humanos y la normativa vigente, promoviendo herramientas prácticas para garantizar el buen trato en la atención ciudadana. Asimismo, se abordaron criterios de accesibilidad universal y comunicación inclusiva, fortaleciendo la capacidad operativa del personal municipal para brindar respuestas adecuadas y respetuosas.

La actividad formó parte de una estrategia de fortalecimiento institucional orientada a consolidar una cultura organizacional inclusiva, donde la política pública no se limite a la asistencia, sino que garantice condiciones reales para el ejercicio pleno de derechos. En este sentido, se destacó la importancia de que los gobiernos locales incorporen transversalmente la perspectiva de discapacidad en sus procedimientos administrativos, protocolos de atención y planificación territorial.