Atauche con comerciantes y emprendedores de Palpalá: “La Argentina sale adelante emprendiendo y generando laburo”

El senador nacional Ezequiel Atauche participó de un encuentro con comerciantes, emprendedores y vecinos del barrio Antártida, en la ciudad de Palpalá, donde dialogaron sobre la realidad local y avanzaron en la construcción de iniciativas orientadas al desarrollo productivo.

“Nos reunimos con quienes mejor entienden que la Argentina sólo sale adelante emprendiendo y generando laburo”, expresó el legislador, destacando el rol clave del sector privado en la recuperación económica.

Acompañado por dirigentes y legisladores provinciales y locales, Atauche catalogó el encuentro como “sumamente positivo” y remarcó: ”como dice el presidente Milei, el camino es el del esfuerzo no el del facilismo que rompió nuestra cultura del trabajo durante años”.

En ese marco, sostuvo que “Palpalá es una ciudad que siempre le ha dado la bienvenida a La Libertad Avanza. Vengo a escuchar sus inquietudes para ver si podemos avanzar en nuevos proyectos”, y agregó: “Estamos siempre trabajando por el futuro de esta ciudad y de toda la provincia”.

El senador también hizo referencia al pasado industrial de la ciudad, señalando que “Palpalá supo ser un polo productivo que ha sufrido mucho en los últimos años por la aplicación de políticas que beneficiaban a unos pocos”. En ese sentido, afirmó: “Creo que puede ser gestionada de mejor manera; la municipalidad tiene que encarar cambios profundos, y La Libertad Avanza es la expresión de ese cambio”.

Durante el encuentro, Atauche valoró además las reformas impulsadas a nivel nacional: “Milei logró el Congreso más reformista de la historia. Hemos sancionado la ley de modernización laboral y ahora vamos por la ley de protección a la propiedad privada, una iniciativa que le va a venir muy bien a Jujuy”.

Para finalizar, aseguró: “Vamos a seguir por el camino de la libertad, el que está permitiendo que tengamos una Argentina más próspera, con desarrollo y en beneficio de todos los argentinos”.