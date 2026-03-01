Luis D’Elía se mostró como vocero de Irán

“Me han pedido los compañeros de la Guardia Revolucionaria iraní que transmita esto”. Con esa frase, y vestido con una camiseta de la Selección argentina, el piquetero kirchnerista Luis D’Elía se erigió en las últimas horas como desembozado vocero de la teocracia bajo ataque de Estados Unidos e Israel.

Fue en un mensaje en redes sociales bajo el título de “4to. Informe sobre Irán”. En el breve video, D’Elía enfatiza que se dirige “sobre todo a aquellos sionistas que les gusta hacer terrorismo por los medios de comunicación”.

“Acaba de decretar el ejército iraní el cierre total del estrecho de Ormuz ¿Escuchaste Estados Unidos?”, dice D’Elía en su video sobre el estratégico paso por el que circula una porción considerable del petróleo que se comercializa a nivel mundial

D’Elía califica esa decisión de Teherán como “una medida durísima”. Y advierte que “atrás China y Rusia van a asegurar que el estrecho de Ormuz esté cerrado”.

El crucial estrecho de Ormuz separa las costas de Irán y Omán, se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y por sus aguas se transporta alrededor del 20 por ciento de la producción mundial de petróleo y también de gas.

El mensaje de D’Elía finaliza con una alusión al primer ministro de Israel: “Chau Netanyahu, que te sea leve”.

El líder piquetero kirchnerista registra un largo vínculo con la teocracia iraní. Fue señalado ante la Justicia por su rol preponderante en las relaciones informales con los iraníes durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y tuvo un papel clave en el Memorándum con Irán que denunció el fiscal Alberto Nisman como vehículo de impunidad para los acusados del atentado a la AMIA.

