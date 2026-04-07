Leve sismo en las primeras horas de esta mañana entre San Pedro y Ledesma

Esta mañana se produjo un movimiento telúrico a poca distancia de la Ruta Nacional 34 en la zona de las Yungas jujeña.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica – INPRES dio a conocer que un temblor de escasa intensidad de produjo en una zona de nuestra provincia y de poca profundidad.

Según el INPRES, el mismo ocurrió a horas 06:24:37 de este martes 7 de abril con una magnitud de 2.9 en la Escala de Richter y a una profundidad de 25 kilómetros.

El epicentro fue a 23 kilómetros al Sur de Libertador General San Martín en Ledesma; a 58 kilómetros al Este de San Salvador de Jujuy y a 74 kilómetros al Este de la localidad de Tumbaya.

Finalmente y de acuerdo al organismo que controla estas actividades sísmicas indicó que el temblor se ubicó a -24.027 (latitud) -64.763 (longitud).