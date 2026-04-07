Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy martes 7 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 7 de abril, la temperatura rondará entre los 12 y 19, la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 7 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 97 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 2 por ciento para esta franja del día.