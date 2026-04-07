Instalan nuevos juegos infantiles en la plaza del Molino de San Pedro

Este martes, personal de la Dirección de obras públicas de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, realizó la colocación de juegos infantiles en la Plaza de Los Molinos donde se lleva adelante un importante proyecto de renovación y mejora de este espacio.

De esta manera durante la mañana se instaló un sube y baja, hamacas, resbaladero, entre otros juegos.

Se suma a las otras mejoras que incluyen bancos, mesas, canteros, veredas internas de la plaza. También se prevé la reconstrucción y ampliación de la vereda paralela con avenida Siria y la edificación de una garita teniendo en cuenta que esta es una parada importante para los colectivos que viajan hacia los lotes y otras localidades aledañas.

En este proyecto también se incluye la parquización que estará a cargo de Espacios Públicos y la mejora del sistema de alumbrado con la instalación de aparatos led.