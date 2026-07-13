León XIV llamó al diálogo para frenar las guerras en Medio Oriente y Ucrania

El Papa exhortó a no perder la esperanza y a transitar de manera urgente el camino del diálogo ante el recrudecimiento de las hostilidades.

El aumento de la violencia en Oriente Medio y la guerra en Ucrania han generado una fuerte inquietud en el papa León XIV, quien este domingo hizo un llamado a las naciones para que busquen soluciones a través de la diplomacia. Durante su primer domingo de descanso estival en Castel Gandolfo, el Sumo Pontífice se dirigió a las regiones afectadas por conflictos armados, enfatizando el impacto negativo que estas situaciones tienen sobre la población civil.

El obispo de Roma mencionó específicamente el conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como la crisis en el Líbano y los recientes bombardeos en ciudades ucranianas como Járkov, Dnipró, Kiev y Odesa.

En este contexto, el Santo Padre manifestó que «vuelven, por desgracia, a soplar los vientos de la guerra en Oriente Medio, en Ucrania y en numerosas otras partes del mundo, sembrando violencia, terror y muerte, y golpeando una vez más a tantos inocentes».

Con el objetivo de detener la escalada de conflictos, el sucesor de Pedro instó a las naciones a mantener la confianza en los mecanismos de diálogo y a priorizar la negociación como la única vía viable para lograr una paz duradera y estable.

El Pontífice, en sus declaraciones, enfatizó que «no permitamos que estos vientos apaguen la pequeña llama de la esperanza y de la paz, incluso cuando esta parezca frágil y vacilante». También renovó su llamado a recorrer con perseverancia el camino del diálogo, que es el único capaz de conducir a una paz justa y duradera, donde todos los pueblos puedan vivir en reconciliación y respeto mutuo.

Además, el líder de la Iglesia católica subrayó que las vacaciones y momentos de descanso son oportunidades para reforzar la oración por el fin de las guerras.

Por otra parte, la agenda del Papa incluyó un mensaje especial para el sector portuario, coincidiendo con la celebración del tradicional Domingo del Mar, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia del comercio marítimo, que representa el 90 % de las transacciones globales. León XIV mostró su solidaridad con los trabajadores navales, quienes enfrentan peligros y alteraciones en sus actividades debido a los conflictos en las rutas comerciales.

En su alocución dominical, el Pontífice también recordó la masiva peregrinación de la comunidad católica de Polonia hacia el Monasterio de Jasna Góra, un evento que reúne a cientos de miles de devotos cada año. «Me uno en la oración a los numerosos fieles polacos reunidos en la peregrinación anual», expresó, deseando que sean testigos del Evangelio.

(Cadena3)