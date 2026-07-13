Box en Palpalá: Cristian Leiva frenó al “Piky” Silvetti y el local busca la revancha

La velada boxística organizada por Silvetti Promotions, dejó alegrías y tristeza en la noche de box en el Estadio Olímpico de Palpalá, donde los púgiles de diferentes escuelas dejaron todo arriba del cuadrilátero en las diferentes categorías, tanto en amateurs como los profesionales, fiscalizado por el delegado normalizador de box de Jujuy de la FAB, Fabián Ibáñez.

La velada comenzó con los combates amateurs donde la destaca de las contiendas fue Abigail González, quien retuvo el título AMBAPA de la categoría. “Estoy muy contenta por haber dado una buena pelea y demostrado todo lo que me vengo preparando para que el título siga en mi casa; aunque el combate me costó un poco porque mi rival era más alta y tuve que acortar las distancias, pude resolverlo siguiendo el plan de entrar y salir”, dijo González.

Los árbitros de la noche fueron Nélson Ibáñez y Álvaro Pardo, los que impartieron justicia tanto en los combates amateurs como los profesionales. La noche estuvo animada, antes de los combates profesionales, por “La Sonora Imbatible”, grupo de cumbia que animaron a los presentes que asistieron a la velada de la noche palpaleña.

La velada culminó con tres combates profesionales. En en primero, se subió al ring Santiago Ramos, quién no pudo con su rival. Las tarjetas dieron por ganador al correntino, luego de hacer un buen trabajo en el primer capítulo de la contienda. Los otros asaltos fueron casi parejos y los jueces se inclinaron por “El Sanguinario” Fernández.

Luego le tocó el turno a Verónica Ruíz. Apenas comenzó el combate, la tucumana dejó en claro quién es la candidata para pelear por el título del mundo. No le dio ventaja a Brisa Aguirre y en los seis rounds, que duró el combate, pudo dominar y llevarla bien hasta el final.

Verónica explicó que, al enfrentarse a una oponente más alta, su estrategia principal fue acortar los espacios y pelear en la corta y media distancia. Su plan consistió en conectar golpes abajo para desgastar a su rival y luego atacar arriba, remarcando que buscó manejar el ritmo del combate de manera inteligente y progresiva, porque sentía que la pelea se estaba desarrollando a su favor.

La hora había llegado, el combate fondo ya se asomaba para que ambos púgiles subieran al ring. Nada más y nada menos que Marcos “Piky” Silvetti y Cristian Leiva. El destino le jugó con contra al local, la derrota llevó en el 5to asalto y el silencio en el estadio, dejó sorprendido al público.

El boxeador reconoció su sorpresa ante la «mano certera» que definió el combate en el quinto capítulo. A pesar de sentir que dominaba el cuadrilátero y venía trabajando bien la pelea, admitió que el golpe de su rival entró con precisión.

Con un evidente sabor amargo por este desenlace, dejó un título claro y directo para compartir con la audiencia; exige una revancha lo antes posible. Lejos de poner condiciones, el pugilista demostró su determinación al asegurar que está dispuesto a volver a cruzarse con su rival «donde sea», enviando un mensaje contundente.

Combates Amateurs, Árbitro, (Nelson Ibañez y Álvaro Pardo)

1 – Francisco Ávilas (Marcelo Miranda) vs Ángel Segovia (Embarcación), hasta 60 kilos a 3 round de 3×1 – Ganador por puntos, Ávila.

2 – Lautaro Condorí (Evans Box) vs Gonzalo Llampa (Delphi), hasta 57 kilos a 3 asaltos de 2×1 – Ganador por puntos, Condorí.

3 – Francisco Cardozo (Yunque Boxing) vs Gonzalo Gómez (Embarcación), hasta 58 kilos a 3 vueltas de 2×1 – Ganador por puntos, Gómez.

4 – Matias Andrade (Evans Box) vs Luís Quispe (Puños de la Quebrada), hasta 57 kilos a 3 capítulos de 3×1 – Ganador por puntos, Andrade.

5 – José Rodríguez (Aldana Box) vs Daniel Guerrero (Yunque Boxing), hasta 77 kilos a 3 round de 3×1 – Ganador por puntos, Guerrero.

6 – Joselin Contreras (Yunque Boxing) vs Brisa García (Embarcación), hasta 52 kilos a 3 asaltos de 2×1 – Ganadora por puntos, Contreras.

7 – Brian Flores (Aldana Box) vs Victor Flores (Delphi), hasta 58 kilos a 3 vueltas de 3×1 – Ganador por puntos, Brian Flores.

8 – Álvaro Quispe (Marcelo Miranda) vs Franco Jira (Monterrico), hasta 64 kilos a 3 capítulos de 3×1 – Ganador por puntos, Quispe.

9 – Benjamín Rivero (Evans Box) vs Joaquín Armella (Tucumán), hasta 52 kilos a 3 round de 2×1 – Ganador por puntos, Rivero.

10 – Nahuel Colqui (AJB) vs Martín «Lauchon» Salazar (Salta), hasta 70 kilos a asaltos de 3×1 – Ganador por puntos, Salazar.

11 – Demian «El Loco» Rivero (Evans Box) vs Mario «El Tenaz» García (Embarcación), hasta 52 kilos a 3 vueltas de 3×1 – Ganador por Rivero.

Defensa del Título AMBAPA (González)

12 – Dana Tarcaya (Palpalá) vs Abigail «La Bonita» González (Delphi), hasta 57 kilos a 3 capítulos de 3×1 – Ganadora por puntos, González (retuvo el título).

13 – Gabriel «Puma» Abeldaño (Aldana Box) vs Mauro «El Principe» Barbero (Tucumán), hasta kilos a 3 round de 3×1 – Ganador por puntos, Abeldaño.

Combates profesionales

1 – Santiago «Melli» Ramos (Jujuy) vs Héctor “El Sanguinario” Fernández, (Tucumán), categoría wélter a 4 round de 3×1 – Ganador por fallo dividido, Fernández. Tarjetas: 37-38, 38-37 y 38-37

2 – Verónica «C4tra» Ruíz (Tucumán) vs Brisa Aguirre (Santa Fe), categoría átomo a 6 asaltos de 3×1 – Ganadora por decisión unánime, Ruíz. Tarjetas: 60-54, 60-54 y 60-54

Combate de fondo

3 – Marcos «Piky» Silvetti vs Cristian Leiva, categoría superligero a 8 vueltas de 3×1 – Ganador por nocaut en el 5 round, Leiva.