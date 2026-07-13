Cambios en la selección de Uruguay: Diego Forlán será el técnico interino

El ex delantero asumirá de manera interina hasta marzo de 2027 y tendrá su estreno oficial en la fecha FIFA de septiembre.

El ex futbolista Diego Forlán será el entrenador interino de la selección de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa después de la temprana eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026.

El ex delantero, con pasado en Independiente y figura histórica del fútbol uruguayo, asumirá al menos hasta marzo de 2027, fecha en la que habrá elecciones de renovación de autoridades en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La decisión llegó después de un Mundial para el olvido para Uruguay, que no logró superar la primera ronda tras sumar apenas dos puntos en sus tres presentaciones, con empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y derrota frente a España.

“El Comité Ejecutivo de la AUF se decidió por Diego. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Él ahora está entusiasmado”, expresó Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Forlán será presentado en los próximos días y tendrá sus primeros compromisos al frente de la selección uruguaya en la ventana FIFA de septiembre, donde comenzará una etapa de transición para reconstruir al equipo tras el golpe mundialista.

Además de dirigir a la selección mayor, el ex atacante también estará al frente del seleccionado Sub 20, con la mira puesta en el Sudamericano juvenil y en la clasificación al próximo Mundial de la categoría.

Forlán, de 47 años, disputó 112 partidos con Uruguay, convirtió 36 goles, ganó la Copa América 2011 y fue Balón de Oro del Mundial 2010, aunque su experiencia como entrenador es acotada y registra pasos por Peñarol y Atenas.

Agencia NA.