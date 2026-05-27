León XIV lamentó la «fuerte intensificación» del conflicto de Ucrania con Rusia

El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica expresó su solidaridad con quienes sufren los ataques “incluso contra civiles”.

El Papa León XIV lamentó este miércoles la «fuerte intensificación» del conflicto de Ucrania con Rusia al término de la audiencia general, según informó el Vaticano.

El Santo Padre de la Iglesia católica expresó su solidaridad con quienes sufren los ataques «incluso contra civiles» y recordó que «donde caen misiles y drones, también caen las esperanzas».

Por último, confió a todos los pueblos heridos por la guerra a la protección de María, Reina de la paz, indica el sitio Vatican News, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

«Deseo expresar mi cercanía a quienes sufren a causa de los recientes ataques perpetrados también contra civiles. La guerra no resuelve los problemas, sino que los agrava. No construye seguridad, sino que multiplica el sufrimiento y el odio», destacó León XIV.

El Papa añadió que «donde caen misiles y drones, caen también las esperanzas, se destruyen casas y lugares de oración, se truncan vidas inocentes».

«Encomiendo a todos los pueblos heridos por la guerra a la protección de la Virgen María, Reina de la paz», concluyó. #AgenciaNA