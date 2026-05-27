La batalla informativa que está frenando la transición energética en 2026

La transición energética ya no depende solo de paneles solares, redes eléctricas o inversiones millonarias. También está condicionada por el ecosistema informativo que moldea la percepción pública.

Mientras la ONU alerta sobre el aumento de fenómenos extremos y enfermedades asociadas al calentamiento global, figuras mediáticas sin formación científica acumulan millones de visualizaciones difundiendo mensajes simplificados, sin contraste informativo o directamente falsos. El resultado es un deterioro progresivo de la confianza social en la evidencia científica, justo cuando países alrededor del mundo aceleran sus objetivos de descarbonización.

Cuando la fama pesa más que la evidencia

El debate climático se ha desplazado desde los laboratorios hacia los platós de televisión y las redes sociales. La reciente ofensiva discursiva de Donald Trump contra la ONU, acusando al organismo de exagerar el impacto climático, coincide con un contexto global donde el negacionismo climático vuelve a ganar espacio político y mediático.

Paralelamente, personajes populares han cuestionado públicamente consensos científicos, amplificando narrativas que chocan con la evidencia disponible como es el caso del futbolista Marcos Llorente, cuyas declaraciones en televisión defendiendo la exposición al sol sin protección han sido criticadas por dermatólogos y farmacéuticos por contradecir el consenso médico sobre el riesgo de cáncer de piel.

La influencia de estas figuras no es simbólica. Estudios de comunicación científica muestran que las celebridades influyen más emocionalmente que las instituciones, lo que altera la forma en que se perciben los mensajes climáticos.

Los mensajes emitidos por celebridades tienen mayor penetración emocional que los comunicados institucionales.

Programas de gran audiencia siguen ofreciendo espacio a teorías científicamente desacreditadas.

Los algoritmos de redes sociales priorizan contenido polémico frente a explicaciones técnicas.

Este entorno debilita el consenso social necesario para políticas climáticas estructurales como impuestos al carbono o electrificación.

En este marco, la relación entre consumo energético y crisis climática se vuelve especialmente sensible, donde se evidencia cómo las decisiones energéticas impactan en la estabilidad ambiental.

Desinformación: el combustible del retraso energético

El coste de esta dinámica trasciende el debate ideológico. Investigaciones recientes vinculan el aumento de temperaturas con una mayor exposición a enfermedades transmitidas entre animales y personas, incluidos virus emergentes como el Hantavirus. El cambio climático ya no es solo una cuestión ambiental, sino también un factor que presiona sistemas sanitarios y economías domésticas.

En este escenario, la desinformación debilita la capacidad de respuesta social ante problemas estructurales del sistema energético. La gestión del consumo diario y sus implicaciones económicas adquiere relevancia en un contexto donde herramientas como la optimización de suministros eléctricos y de gas se vuelven cada vez más necesarias, especialmente en entornos de volatilidad energética como los que aborda la gestión de la luz y el gas en el hogar.

Comprender para un futuro sostenible

La transición energética requiere infraestructura, pero también un entorno informativo estable. Sin una ciudadanía informada, cualquier estrategia climática queda expuesta a campañas de confusión que ralentizan decisiones políticas y de consumo. El ruido informativo constante actúa como un freno invisible en la implementación de medidas de descarbonización.

En paralelo, la comprensión del impacto ambiental individual se ha convertido en un elemento central del debate público. La medición de la huella de carbono permite dimensionar cómo los hábitos cotidianos contribuyen al problema global, reforzando la necesidad de decisiones basadas en datos y no en percepciones distorsionadas.

En este contexto, destacan tres dinámicas clave que están redefiniendo el debate energético:

La huella de carbono se utiliza cada vez más como referencia para entender el impacto real del consumo energético en el día a día.

Las energías renovables se consolidan como eje estructural de la transición, al reducir la dependencia de combustibles fósiles.

La tecnología aplicada a la energía acelera la transformación del sistema energético mediante soluciones más eficientes y digitalizadas.

En conjunto, la disputa por la transición climática ya no se juega solo en el terreno técnico o político, sino también en la capacidad de la sociedad para distinguir entre información verificada y discursos que erosionan el consenso científico.

Fuente: papernest.es