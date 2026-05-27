«Activan Alerta Sofía» para encontrar a Agostina Vega en Córdoba

Gustavo Vaca, abogado de la familia, confirmó que se dio lugar a la solicitud de la alerta a nivel nacional.

La Alerta Sofía fue activada este miércoles en el caso de la desaparición de Agostina Vera en la provincia de Córdoba, a raíz de la solicitud de la querella. Esta medida busca difundir la información sobre el caso a nivel nacional.

El abogado de la familia, Gustavo Vaca, indicó que se ha ampliado la búsqueda y se ha autorizado el pedido de la Alerta Sofía para que se difunda la imagen y los detalles de la menor en todo el país.

«Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que lo citó el sábado por la noche», expresó Vaca. La familia sigue en la búsqueda de pistas que puedan llevar al paradero de Agostina.

Mientras tanto, amigos, familiares y vecinos de Vera han organizado una concentración en el cruce de Alem y Rancagua para seguir pidiendo justicia y la aparición de la adolescente.

«Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información que lo haga a los números de contacto del abuelo o la abuela, o que se acerque a la fiscalía. Cualquier dato es útil, desde grabaciones hasta ideas concretas sobre la desaparición y el paradero de la menor», añadió.

(Cadena3)