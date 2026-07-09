Lello Sánchez fue imputado por malversación de fondos públicos

Ante la notificación recibida, Lello Sánchez asumió su propia defensa técnica y presentó una recusación contra la fiscal que lidera la investigación en su contra.

La justicia penal de Jujuy, avanzó formalmente contra quien fuera ex titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Enrique Lello Sánchez. La fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar imputó al ex funcionario bajo el cargo de Peculado de Servicio en veinte hechos en concurso real, apuntando a una presunta malversación de fondos públicos que se habría extendido desde el momento de la creación del organismo hasta el final de su gestión.

La acusación formal contra el ex funcionario se encuadra en el artículo 261 del Código Penal, el cual prevé penas de 2 a 10 años de prisión, sumado a la inhabilitación absoluta perpetua, para el funcionario que sustraiga caudales de su administración o utilice en provecho propio servicios pagados por el Estado. Al aplicarse el artículo 55 sobre concurso real, las escalas penales se acumulan por tratarse de múltiples hechos independientes.

La causa penal guarda relación directa con el pedido de juicio político promovido el 2 de octubre del año pasado por ex funcionarios y empleados de la Institución. En aquella oportunidad, los denunciantes expusieron supuestas irregularidades financieras ejecutadas por Lello Sánchez y su colaborador inmediato, Ignacio Pasquini.

A raíz de esta presentación, la Comisión Investigadora de la Legislatura provincial, conducida en ese momento por Alberto Bernis, determinó la suspensión inmediata de los involucrados.

En el marco de las medidas dispuestas por la Fiscalía, se ejecutó un operativo en la sede central del MPA sobre la calle Sarmiento. Durante el procedimiento, las autoridades judiciales secuestraron computadoras, servidores, dispositivos de almacenamiento, teléfonos corporativos y documentación vinculada a legajos del personal, registros de subastas y convenios institucionales para someterlos a peritajes.