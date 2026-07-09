Jujuy inicia la temporada de invierno con expectativas de impulsar el turismo y la economía provincial

La provincia recibió a los primeros visitantes y proyecta una ocupación hotelera superior al 70%, impulsada por la promoción del destino, la mayor conectividad aérea y una oferta turística renovada.

Jujuy dio inicio a la temporada turística de invierno con la recepción de los primeros visitantes en el aeropuerto internacional «Horacio Guzmán», en una jornada que combinó música, danza y expresiones culturales para dar la bienvenida a los turistas que eligieron la provincia para sus vacaciones.

Los primeros pasajeros arribaron desde Córdoba y fueron recibidos por autoridades provinciales, quienes destacaron las expectativas de crecimiento para una de las épocas de mayor movimiento del sector turístico.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, señaló que los visitantes «van a poder disfrutar de las nuevas ofertas que tenemos en la provincia, como el Centro Cultural Lola Mora, el Tren Solar y la Ruta del Vino».

El funcionario remarcó que la estrategia de promoción posicionó a Jujuy entre los principales destinos elegidos del país. «Hoy Jujuy está entre los cinco destinos elegidos a nivel nacional y con mayor reserva del norte argentino», afirmó Posadas.

Además, destacó el crecimiento de la conectividad aérea y el incremento de las frecuencias de vuelos hacia la provincia, factores que contribuyen a sostener la actividad turística durante todo el año.

«Continuar trabajando para romper la estacionalidad de temporada» resulta clave, ya que el turismo es «un gran mecanismo que mueve no solo la economía hotelera y gastronómica, sino también todas las actividades relacionadas al rubro», sostuvo el ministro.

Por su parte, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, resaltó el incremento del tiempo de permanencia de los visitantes en San Salvador de Jujuy, al considerar que refleja el impacto de las acciones de promoción y del desarrollo de nuevas propuestas para quienes visitan la provincia. «Es una muestra de la seriedad del trabajo de promoción y desarrollo de actividades que invitan a elegirnos como destino», expresó.

El funcionario indicó además que las reservas hoteleras ya superan el 70% y confió en que los niveles de ocupación continuarán creciendo con el inicio del receso invernal en la provincia de Buenos Aires durante la segunda quincena de julio. «Estamos convencidos que vamos a superar ampliamente los números del 2025», concluyó Valdecantos.