Le amputaron una pierna a la joven que fue atropellada ayer en Palpalá

Durante el mediodía del jueves 7 de mayo, un auto volcó sobre Ruta Provincial 1, a la altura de Palpalá. Una joven de 21 años fue atropellada mientras esperaba el colectivo en Ruta Provincial 1, altura acceso a la ciudad de Palpalá.
El hecho ocurrió cerca de las 11:50 horas de ayer jueves, cuando por circunstancias que se tratan establecer, el conductor de un automóvil Peugeot 308 perdió el control del rodado, se subió a la bicisenda y terminó atropellado a una mujer que esperaba el transporte en la parada del colectivos.
Según informó sobre el caso el fiscal Alejandro Maldonado, tras el hecho, la mujer de 21 años fue derivada al Hospital Pablo Soria donde le amputaron una de las piernas.
“Tiene la otra pierna también comprometida”, manifestó el funcionario sobre el estado de salud de la joven involucrada.
Sobre el conductor, el fiscal indicó que se trata de un hombre de 73 años, que transitaba a altísima velocidad mientras salía de una curva sobre Ruta Provincial 1
Asimismo, dijo que analizan si estaba usando su celular en el momento del siniestro.