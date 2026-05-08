Comenzó la capacitación en Ley Micaela para agentes públicos de Puesto Viejo

En este encuentro se abordaron contenidos vinculados a desigualdades estructurales, roles y estereotipos de género, violencia por motivos de género, diversidad, derechos humanos y corresponsabilidad institucional.

Continuando con la formación en Ley Micaela en la Provincia de Jujuy, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, dio inicio a la jornada en Puesto Viejo, dando cumplimiento a lo que dispone la Normativa N° 27.499.

Ley Micaela

La capacitación estuvo centrada en la incorporación de la perspectiva de género como una herramienta fundamental para pensar y construir políticas públicas orientadas a la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia basada en género en todos los ámbitos.

La Ley Micaela a través de la normativa N° 27.499 permite promover transformaciones culturales e institucionales, ya que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se remarcó que estos espacios brindan conocimientos, intercambio de experiencias, prácticas cotidianas y generan información real que favorecen una atención más adecuada, empática y respetuosa hacia la comunidad, en especial contribuyendo a la prevención de situaciones de violencia por motivos de género y discriminación.

A cargo de la formación estuvo la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.