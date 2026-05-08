Comenzó la capacitación en Ley Micaela para agentes públicos de Puesto Viejo

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En este encuentro se abordaron contenidos vinculados a desigualdades estructurales, roles y estereotipos de género, violencia por motivos de género, diversidad, derechos humanos y corresponsabilidad institucional.

Comenzó la capacitación en Ley Micaela para agentes públicos de Puesto Viejo

Continuando con la formación en Ley Micaela en la Provincia de Jujuy, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, dio inicio a la jornada en Puesto Viejo, dando cumplimiento a lo que dispone la Normativa N° 27.499.

Ley Micaela

La capacitación estuvo centrada en la incorporación de la perspectiva de género como una herramienta fundamental para pensar y construir políticas públicas orientadas a la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia basada en género en todos los ámbitos.

La Ley Micaela a través de la normativa N° 27.499 permite promover transformaciones culturales e institucionales, ya que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se remarcó que estos espacios brindan conocimientos, intercambio de experiencias, prácticas cotidianas y generan información real que favorecen una atención más adecuada, empática y respetuosa hacia la comunidad, en especial contribuyendo a la prevención de situaciones de violencia por motivos de género y discriminación.

A cargo de la formación estuvo la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

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