Ya son 32 operativos: La donación de órganos multiplica oportunidades de calidad de vida

En el Hospital San Roque se llevó adelante un nuevo operativo de ablación, ofreciendo posibilidades de recuperación a pacientes jujeños y del resto del país.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que recientemente se realizó de manera satisfactoria un nuevo procedimiento de ablación en el Hospital San Roque de la Capital provincial, posible fundamentalmente por la sensibilización de la comunidad sobre la importancia de la donación de órganos.

De este modo, la provincia suma 32 operativos realizados en 2026 incluyendo ámbitos público y privado.

Jujuy fortalece año a año un trabajo muy importante respecto a la donación de órganos siendo clave el compromiso de la comunidad con este acto de enorme solidaridad.

De manera paralela, es continua la capacitación y la información no solo de los equipos de salud sino de numerosas instituciones públicas y privadas, educativas, barriales, deportivas, culturales que acompañan las diferentes acciones abiertas a la comunidad.

Sobre la donación de órganos

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.