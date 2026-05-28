Las obras viales en Jujuy se ejecutan y financian con recursos provinciales

El presidente de Vialidad Provincial, Hugo Ponce, aseguró que la provincia sostiene con fondos propios obras y tareas de mantenimiento sobre rutas nacionales.

El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Hugo Ponce, aseguró que el Gobierno nacional “no envió fondos” para la reparación y mantenimiento de rutas nacionales que atraviesan Jujuy y rechazó versiones que, según afirmó, buscan “aprovechar políticamente los trabajos que el Gobierno de la provincia está ejecutando y financiando en la red vial con recursos propios”.

Explicó que, en el caso de las rutas 52 y 40, el 1 de abril se firmó un acuerdo de Transferencia de Funciones Operativas (TFO), mediante el cual la provincia asumió la ejecución de un plan de bacheo en el tramo que va desde la Quebrada de Malpaso hasta el límite con Chile.

“El convenio con la Nación lleva casi dos meses de vigencia y los trabajos ya están en marcha, incluyendo el mantenimiento de la Ruta 40 que se encontraba en estado crítico”, señaló. Además, advirtió que “hasta el día de hoy, no se cobró el primer certificado de obra”.

Situación de la Ruta Nacional 34

Respecto de la Ruta Nacional 34, calificó de “preocupante” la situación y explicó que “la Nación se comprometió a financiar el 30% de los trabajos en el tramo entre el límite con Salta y San Pedro, no el 100%”. También indicó que “el acuerdo preveía el pago hasta el certificado N° 8”, pero “la obra ya alcanzó el certificado N° 12 y la Nación apenas abonó hasta el certificado N° 4”. “La diferencia de ocho certificados la está absorbiendo la provincia con recursos propios”, remarcó.

Ponce sostuvo además que la Ruta 52 “se encuentra en un estado de destrucción que excede ampliamente lo que puede resolverse con intervenciones de parchado superficial”.

Por último, recordó que “se firmó otro convenio para un plan de bacheo en las colectoras de la Ruta 66 y la construcción de dársenas” y adelantó que “en las próximas semanas se realizarán reparaciones estipuladas en el convenio en la Ruta Nacional 34, en el acceso al puente Sora, con materiales y equipos que aporta Vialidad de la provincia”.