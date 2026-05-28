Finalizaron obras de pavimentación en calles clave del barrio Santa Rita

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con el mejoramiento integral de la infraestructura vial en barrio Santa Rita, donde finalizaron recientemente las obras de pavimentación sobre distintas arterias estratégicas del sector.

Los trabajos comprendieron calle Mendoza entre Mejías y Monroy; Eva Perón entre Virrey Toledo y Monroy; y San Luis entre Virrey Toledo y Monroy, sumando además tareas complementarias como sellado de juntas, iluminación LED y reordenamiento del tránsito para optimizar la circulación y la seguridad vial.

En este contexto, el intendente de Raúl Jorge destacó la importancia de la intervención urbana en una zona de gran crecimiento y circulación, “muy requerido todo el sector de este gran corredor que significa la avenida Mejías, el acceso a las 820 y 560 Viviendas, calle Burela, todo un sector en Santa Rita que mereció una intervención urbana como la que se está haciendo. Hay pavimentos complementarios, y esta gran peatonal frente a nuestro Centro de Participación Vecinal y al próximo multiespacio, el número 6, que está prácticamente terminándose y que pronto va a estar al servicio de toda esta comunidad”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que las tareas continúan con trabajos técnicos posteriores a la pavimentación, “continuando con el mejoramiento de la red vial de la ciudad. Terminamos hace unos días con la pavimentación y hoy estamos en un proceso que se denomina sellado de junta de los pavimentos de calle San Luis y calle Eva Perón, entre Monroy y Virrey Toledo; y también sobre calle Mendoza, que la habilitamos hace unos 15 días, entre Monroy y Mejías”.

Asimismo, agregó, “todo esto forma parte de un de un conjunto de acciones que va a llevar adelante la Secretaría de Servicios Públicos en la zona, tratando de mejorar las condiciones viales del sector”.

A su turno, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, resaltó que las obras permitirán avanzar en un importante reordenamiento vehicular, “lo más importante es que estas obras, más allá de realzar el sector, van a permitir que, a través de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, podamos realizar un reordenamiento de del tránsito en el sector. Muchas calles van a pasar a tener sentido único, otras van a contener y van a permitir separar un poquito el recorrido de las líneas de transporte urbano de pasajeros para generar una mejor conectividad con diferentes barrios”.

Finalmente, Marenco señaló que las mejoras urbanas estarán acompañadas por nueva infraestructura lumínica, “obviamente, toda obra de pavimentación trae aparejado el trabajo de iluminación LED en el sector, que es lo que va a terminar de dar el marco que nosotros necesitamos, donde se va a producir una congruencia entre lo que es la transitabilidad, la paisajística y, fundamentalmente, una colaboración con el tema de la seguridad del sector”.